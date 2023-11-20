Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаОтбор ЧЕ-2024

Лукаку вышел на 3-е место среди бомбардиров европейских сборных

вчера, 08:23

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил 4 гола в ворота команды Азербайджана в матче отбора на Евро-2024 (5:0).

Теперь у игрока 83 забитых мяча за национальную команду. Футболист вышел на 3-е место в рейтинге бомбардиров европейских сборных, обойдя поляка Роберта Левандовского (81 гол).

Лидером списка является Криштиану Роналду (128 голов, Португалия), на 2-м месте Ференц Пушкаш (84 гола, Венгрия, Испания).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сборная Франции одержала крупнейшую победу в истории отборов на Евро
19 ноября
Франция одержала самую крупную победу в своей истории
19 ноября
Уоррен Заир-Эмери — самый молодой игрок Франции за последние 100 лет
18 ноября
«Краснодар» — лидер по голам после стандартов в этом сезоне РПЛ
18 ноября Фото
Эндрик — 4-й самый молодой дебютант сборной Бразилии
18 ноября
Опубликован список лучших дриблёров в топ-5 лигах
18 ноября Фото
Сортировать
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:53
Лукаку хороший нап но Рона вряд ли догонит. Золотое поколенее Бельгии закончилось, прошло то время когда они были лидерами рейтингов, дальше им будет сложнее забевать.
Elliada
Elliada ответ Expert soccer (раскрыть)
вчера в 15:25
Спасибо ФИФА за увеличение матчей посредством создания Лиги Наций, увеличения количества отборочных матчей и на самих турнирах. То же самое в клубном футболе. Для меня когда-то Вилья считался просто на нереальном уровне. У него чуть больше 50-ти голов, но чемпион мира и Европы. А тут всякие Лукаку и Левандовски забили больше, чем Пеле. При том, что они на турнирах просто позорятся. Не удивлюсь, если через 10-15 лет станет нормой забивать 100 голов за сборную и 500 за клуб. Это будет считаться средним уровнем.
Expert soccer
Expert soccer ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:35
Все что нужно знать о современном футболе.Сейчас любой нападающий чуть выше среднего уровня может(если захочет) забить 50 голов за сборную.Раньше 84 гола Пушкаша были просто нереальностью,а 68 голов в 62 играх Герда Мюллера космической фантастикой.Что же сейчас...?А сейчас кривоногий Лукаку (если захочет),забьет больше чем Пушкаш и Герд Мюллер вместе взятые.Побить рекорд результативности сейчас, это как два пальца об асфальт.Ну за исключением РПЛ,там вековая стабильность.
112910415
112910415
вчера в 11:26
неожиданно высокий результат
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:05
Странно что Месси нету в списке
salleeh
salleeh
вчера в 10:58
Роналдо забил бы больше, если бы играл за сборную Бельгии. Португальцы игнорят легенду, ему нужны «асиссты», а партнеры по сборной так криво играют с ним, что забить тяжелее вдвойне.
Elliada
Elliada
вчера в 10:21
Всё, что нужно знать об уровне европейских сборных. Идеальное место для набивания статистики. Тут любой может забить под сотню голов. Лукаку 30 лет, а у него уже 83 гола за сборную. Для сравнения, у Роналду к 30-ти было 55 голов.
drug01
drug01
вчера в 10:11
Это для него не предел! Желаем новых свершений
shur
shur
вчера в 09:50
...не люблю "палки" которые выстреливают раз в год , а разговоров..!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:35, ред.
До возраста дайвера бельгийцу далеко, разница голов минус 45.
За 8-9 лет вполне можно отыграть, забивая по 5-6 в год (если по 4 за матч удаётся!). Помешать могут 2 фактора: Пеналду будет играть лет до 50, и в группах к отбору портам будут попадаться по парочке карликов типа Сан-Марины или Гиьралтара.
Да, и забыл про третий фактор - самому Лукаку нужно играть до почтенного возраста...
qytvrud25ky5
qytvrud25ky5
вчера в 09:34
Вот для этого Азербайджаны и нужны
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 