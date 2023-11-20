Лукаку вышел на 3-е место среди бомбардиров европейских сборных

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вчера, 08:23

Нападающий сборной Бельгии забил 4 гола в ворота команды Азербайджана в матче отбора на Евро-2024 (5:0).

Теперь у игрока 83 забитых мяча за национальную команду. Футболист вышел на 3-е место в рейтинге бомбардиров европейских сборных, обойдя поляка Роберта Левандовского (81 гол).

Лидером списка является Криштиану Роналду (128 голов, Португалия), на 2-м месте Ференц Пушкаш (84 гола, Венгрия, Испания).