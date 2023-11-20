Лукаку вышел на 3-е место среди бомбардиров европейских сборных

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил 4 гола в ворота команды Азербайджана в матче отбора на Евро-2024 (5:0).
Теперь у игрока 83 забитых мяча за национальную команду. Футболист вышел на 3-е место в рейтинге бомбардиров европейских сборных, обойдя поляка Роберта Левандовского (81 гол).
Лидером списка является Криштиану Роналду (128 голов, Португалия), на 2-м месте Ференц Пушкаш (84 гола, Венгрия, Испания).
За 8-9 лет вполне можно отыграть, забивая по 5-6 в год (если по 4 за матч удаётся!). Помешать могут 2 фактора: Пеналду будет играть лет до 50, и в группах к отбору портам будут попадаться по парочке карликов типа Сан-Марины или Гиьралтара.
Да, и забыл про третий фактор - самому Лукаку нужно играть до почтенного возраста...
За 8-9 лет вполне можно отыграть, забивая по 5-6 в год (если по 4 за матч удаётся!). Помешать могут 2 фактора: Пеналду будет играть лет до 50, и в группах к отбору портам будут попадаться по парочке карликов типа Сан-Марины или Гиьралтара.
Да, и забыл про третий фактор - самому Лукаку нужно играть до почтенного возраста...