Франция одержала самую крупную победу в своей истории

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сегодня, 00:49

Сборная Франции обыграла сборную Гибралтара со счётом 14:0 в матче отбора к Евро-2024.

Эта победа стала самой крупной в истории французов. До этого самой разгромной была победа Франции над Азербайджаном со счётом 10:0 в 1995 году.