Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаОтбор ЧЕ-2024

Франция одержала самую крупную победу в своей истории

сегодня, 00:49
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция14 : 0Логотип футбольный клуб ГибралтарГибралтарМатч завершен

Сборная Франции обыграла сборную Гибралтара со счётом 14:0 в матче отбора к Евро-2024.

Эта победа стала самой крупной в истории французов. До этого самой разгромной была победа Франции над Азербайджаном со счётом 10:0 в 1995 году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Сборная Франции одержала крупнейшую победу в истории отборов на Евро
Сегодня, 08:42
Уоррен Заир-Эмери — самый молодой игрок Франции за последние 100 лет
Вчера, 21:29
«Краснодар» — лидер по голам после стандартов в этом сезоне РПЛ
Вчера, 20:28 Фото
Эндрик — 4-й самый молодой дебютант сборной Бразилии
Вчера, 14:49
Опубликован список лучших дриблёров в топ-5 лигах
Вчера, 13:01 Фото
«Крылья Советов» лучше всех в РПЛ реализуют голевые моменты
15 ноября Фото
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 14:17
Беспощадный и бесполезный европейский отбор. Для чего такие матчи? Просто избиение. Пора уже модернизировать отбор и не давать играть такие матчи топам. Сломали Заир-Эмери в ненужном никому матче.
112910415
112910415
сегодня в 08:31
надо бы памятник поставить ! )
Elliada
Elliada
сегодня в 08:09
У французов нет уважения к сопернику. Матч ничего не решал, но все равно они решили основным составом затоптать 198-ю команду мира. В этом плане испанцы вызывают уважение. В последнем матче выпустили молодежь, дали им поиграть.
Smertch
Smertch ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 07:59
Почему не по мужски?
Просто игрок Гибралтар решил самоудалиться, чтобы не забить еще пару голов в свои ворота.
Счет до его удаления (18 минута) был уже 3-0.
Так что, если бы не удалился, мог быть и 20-0...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:37
Это лишнее доказательство фразы - " в футболе всё бывает"...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:20
Футбол жестокая игра.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:10
Издевательство над беззащитным Гибралтаром . Ещё и сборная Франции играла весь матч в большинстве. Как-то совсем не по мужски.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 