Франция одержала самую крупную победу в своей истории

Сборная Франции обыграла сборную Гибралтара со счётом 14:0 в матче отбора к Евро-2024.
Эта победа стала самой крупной в истории французов. До этого самой разгромной была победа Франции над Азербайджаном со счётом 10:0 в 1995 году.
Сборная Франции обыграла сборную Гибралтара со счётом 14:0 в матче отбора к Евро-2024.
Эта победа стала самой крупной в истории французов. До этого самой разгромной была победа Франции над Азербайджаном со счётом 10:0 в 1995 году.
Просто игрок Гибралтар решил самоудалиться, чтобы не забить еще пару голов в свои ворота.
Счет до его удаления (18 минута) был уже 3-0.
Так что, если бы не удалился, мог быть и 20-0...
Просто игрок Гибралтар решил самоудалиться, чтобы не забить еще пару голов в свои ворота.
Счет до его удаления (18 минута) был уже 3-0.
Так что, если бы не удалился, мог быть и 20-0...