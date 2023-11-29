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Акинфеев — о травмах: «Никто не понимает, через какую боль всё это даётся»

сегодня, 13:59

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о последствиях перенесённых травм.

Восстановление — всё одно и то же. Но последствия второй травмы намного ужаснее, чем последствия первой. Ты с возрастом понимаешь, что тебе намного тяжелее всё даётся. У тебя появляется артроз, боли в коленях, смещение костей. У тебя практически нет хрящей. Никто же об этом не думает и не понимает, через какую боль всё это даётся.

С годами ты всё переосмысливаешь и понимаешь: случилось так, как случилось. И здесь уже другого пути нет. Значит, это моя судьба, моя ноша, которую мне господь Бог дал, и я должен был через это пройти.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:25
большой спорт зачастую здоровья не щадит
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
сегодня в 17:25
«В тот момент, когда ты начинаешь искать истину, ты перестаёшь бояться смерти».
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:23
Игорь Акинфеев - замечательный футболист , в должности воротчмк!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:00, ред.
Рыжик-МурыжикРыжик-Мурыжик
А что тебе помешало получить доступ к "дорогостоящей медицине"?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:19
Бедненький. Люди различных рабочих специальностей получают травмы, теряют здоровье, проходят через боль и лишения. Ситуации зачастую ничуть не лучше, чем у Игоря. Но у них нет доступа к такой дорогостоящей медицине и соизмеримым деньгам.
Capral
Capral
сегодня в 14:09
Сочувствую Акинфееву. Каждый человек, независимо от профессии, в своей жизни испытывает боль. Но дело еще и в другом: после тяжелых травм в спорте, у человека появляется инстинкт самосохранения, то-есть, боязнь получить еще более тяжелую травму. Поэтому не каждый, после тяжелой травмы способен вернуться на прежний высокий уровень. Ну а все те болячки, о которых упомянул Акинфеев- приходят не только из-за травм, но и в силу возраста...
Гость
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