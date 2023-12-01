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Сын Диего Марадоны уволен с поста главного тренера клуба «Помпеи»

сегодня, 11:47

Диего Марадона-младший, сын знаменитого аргентинского футболиста, уволен с поста главного тренера клуба «Помпеи».

Команда играет на любительском уровне чемпионата Италии.

В своей лиге коллектив идет на 2-м месте.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 14:54
А если всего двое участников? Получится как в анекдоте про то, как Джимми Картер и Л. И. Брежнев
соревновались в беге на атлетической дорожке. Картер, естественно,
добежал первым. Через полчаса до финиша с большим трудом доковылял
Брежнев. На следующее утро сообщение ТАСС:
- По результатам забега президент США Джимми Картер занял предпоследнее
место. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев занял почетное
второе место.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:16
Был бы жив Диего он бы им устроил - "Второе падение Помпеи...))
ДСА
ДСА
сегодня в 12:38
Второе место разве плохо? Кажется вполне приемлемый результат.
Гость
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