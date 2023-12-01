Калешин рассказал, почему «Акрон» расторг с ним контракт

Российский специалист рассказал о причине отставки с поста наставника «Акрона».

Сама отставка является следствием эмоций и личных отношений между двумя лидерами: президентом и главным тренером. Эмоциональная составляющая после матча с «Волгарём», которая была детонатором моего интервью — получилось резонансным и явилось продолжением интервью с Казаковым, которое было накануне матча. Привело к разжигающему разговору с президентом. Если бы удалось проявить меньше горячности, дипломатии и соблюсти субординацию — наш штаб продолжил работу.