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Калешин рассказал, почему «Акрон» расторг с ним контракт

сегодня, 09:41

Российский специалист Евгений Калешин рассказал о причине отставки с поста наставника «Акрона».

Сама отставка является следствием эмоций и личных отношений между двумя лидерами: президентом и главным тренером. Эмоциональная составляющая после матча с «Волгарём», которая была детонатором моего интервью — получилось резонансным и явилось продолжением интервью с Казаковым, которое было накануне матча. Привело к разжигающему разговору с президентом. Если бы удалось проявить меньше горячности, дипломатии и соблюсти субординацию — наш штаб продолжил работу.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:17
красочно описал бурные акроновские эмоции !
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:08
Прав тот у кого больше прав! В данном случае их больше у Президента клуба, а у Главного тренера больше обязанностей. Калешин не выполнил обязанность соблюдать субординацию, вот Президент и воспользовался своим правом, уволив нарушителя дисциплины. Нормальная практика, характерная не только в спорте, но и в повсеместной жизни. Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
сегодня в 10:55, ред.
Психику лечить надо, мужик!!! А твои слова:"Душить"- вообще за гранью... И не надо корчить из себя борца за справедливость- ты не сегодня родился. А вот твое поведение во время матча - уважения недостойно!!! Ты не в сумашедшем доме. Одно дело- эмоции, переживания и темперамент, и совсем другое- психические срывы. Уважай людей.

Много я видел тренеров в жизни, но вот, подобных слов, "душить", никогда не слышал, ни от кого...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:40
Идти против системы дохлое дело. Бессонные ночи переживания сдали позицию тренера, это чувствуется в словах. Первым поднял тему системы КББ в известном интервью Орлову. Сделал это он максимально корректно в отличие от Калешина. Нет рецепта, чтобы помочь теперь тренеру. Только поддержка болел, друзей, семьи помогут ему в этом. Но включать заднюю не надо.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:24
Могли бы просто спустить пар, успокоиться и пожать друг другу руки...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:23
Эмоции нужно научиться сдерживать и вести себя достойно...
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