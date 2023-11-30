«Лион» уволит Гроссо с поста главного тренера

1701338939

сегодня, 13:08

«Лион» расстанется с главным тренером . Сегодня утром специалисту объявили, что он уволен. В социальных сетях клуб сообщил, что в 13:00 Гроссо проведёт прощальную конференцию, но позже сообщение было удалено. Ожидается, что в скором времени об отставке объявят официально. Временно исполнять обязанности главного тренера будет руководитель молодёжного департамента Пьерр Саже.

«Лион» занимает последнее место в Лиге 1. В матче 13-го тура «ткачи» уступили «Лиллю» 0:2.

Ранее сообщалось, что «Лион» заинтересован в приглашении Хорхе Сампаоли.