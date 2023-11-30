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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияФранция. Лига 1 2023/2024

«Лион» уволит Гроссо с поста главного тренера

сегодня, 13:08

«Лион» расстанется с главным тренером Фабио Гроссо. Сегодня утром специалисту объявили, что он уволен. В социальных сетях клуб сообщил, что в 13:00 Гроссо проведёт прощальную конференцию, но позже сообщение было удалено. Ожидается, что в скором времени об отставке объявят официально. Временно исполнять обязанности главного тренера будет руководитель молодёжного департамента Пьерр Саже.

«Лион» занимает последнее место в Лиге 1. В матче 13-го тура «ткачи» уступили «Лиллю» 0:2.

Ранее сообщалось, что «Лион» заинтересован в приглашении Хорхе Сампаоли.

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 15:47
Дела у " ткачей " аховые ....
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:22
Чао, Фабио!
j826qe5kdazr
j826qe5kdazr
сегодня в 13:28
За такие результаты надо гнать
Гость
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