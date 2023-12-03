Матч «Локомотив» — «Зенит» перенесён на полчаса из-за снегопада

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сегодня, 15:33

Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» перенесён на полчаса из-за снегопада.

Встреча должна была начаться в 16:30 (по мск), но из‑за снегопада начало матча было перенесено. Команды выйдут на разминку в 16:00 (по мск).

В это же время судейская бригада примет решение о проведении встречи.