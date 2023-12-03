Матч «Локомотив» — «Зенит» перенесён на полчаса из-за снегопада

Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» перенесён на полчаса из-за снегопада.
Встреча должна была начаться в 16:30 (по мск), но из‑за снегопада начало матча было перенесено. Команды выйдут на разминку в 16:00 (по мск).
В это же время судейская бригада примет решение о проведении встречи.
16 команд...из разных климатических зон....известны средние температурные показатели и осадки по городам команд....каждая команда играет в гостях и дома одинаковое количество игр....плюс Газпром Арена на которой можно играть даже в Апокалипсис....
16 команд...из разных климатических зон....известны средние температурные показатели и осадки по городам команд....каждая команда играет в гостях и дома одинаковое количество игр....плюс Газпром Арена на которой можно играть даже в Апокалипсис....
Арена в 16:30
Арена в 17:00
Опять невольный вопрос : почему в тёплом сентябре не сыграть на РЖД...а в середине декабря на крытой тёплой "ГазПромАрене" ????
Арена в 16:30
Арена в 17:00
Опять невольный вопрос : почему в тёплом сентябре не сыграть на РЖД...а в середине декабря на крытой тёплой "ГазПромАрене" ????