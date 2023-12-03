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Матч «Локомотив» — «Зенит» перенесён на полчаса из-за снегопада

сегодня, 15:33
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч идет

Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» перенесён на полчаса из-за снегопада.

Встреча должна была начаться в 16:30 (по мск), но из‑за снегопада начало матча было перенесено. Команды выйдут на разминку в 16:00 (по мск).

В это же время судейская бригада примет решение о проведении встречи.

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01 декабря
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Все комментарии
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
сегодня в 16:58, ред.
Хочется футбол посмотреть, а здесь борьба со стихией😀 Почему-бы не перенести матч на нейтральное поле, например в Краснодар?
idres
idres
сегодня в 16:44
Печально все это... в итоге футболисты больше борются с непогодой, чем между собой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:14
Ну реально...там уравнение то не такое уж сложное...
16 команд...из разных климатических зон....известны средние температурные показатели и осадки по городам команд....каждая команда играет в гостях и дома одинаковое количество игр....плюс Газпром Арена на которой можно играть даже в Апокалипсис....
shur
shur
сегодня в 16:13
...РЖД на крышу не заработали, в жизнь не поверю,самолёты отменяют иногда, а поезда ежедневно туда-сюда...!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 16:02
На втором фото должен быть Галактионов и Баринов, которые из теплого офиса будут наблюдать за матчем
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:51, ред.
Как будто :


Арена в 16:30


Арена в 17:00


Опять невольный вопрос : почему в тёплом сентябре не сыграть на РЖД...а в середине декабря на крытой тёплой "ГазПромАрене" ????
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 15:47
Не надо...у Локо будет шанс обуть бразильцев...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:43
Может хоть здесь хватит здравого смысла - отменить матч сегодня.
Гость
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