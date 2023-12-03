Владимир Федотов: «Погода шепчет нам, что пора менять формат РПЛ»

Главный тренер ЦСКА выступил за изменение формата проведения РПЛ .

Погода шепчет нам, что пора менять формат. Сколько можно? В декабре все‑таки у нас всё же прохладно. Футбол у нас же для болельщиков, как мы знаем. В этих условиях…

Переход на систему «весна — осень»? Почему нет? Когда погода позволяет играть в футбол.