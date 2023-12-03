Владимир Федотов: «Погода шепчет нам, что пора менять формат РПЛ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выступил за изменение формата проведения РПЛ.
Погода шепчет нам, что пора менять формат. Сколько можно? В декабре все‑таки у нас всё же прохладно. Футбол у нас же для болельщиков, как мы знаем. В этих условиях…
Переход на систему «весна — осень»? Почему нет? Когда погода позволяет играть в футбол.
- Сейчас снова забабахаем чемпионат из трёх кругов, перейдём на старый формат. Но ведь все уже видели, что поля ранней весной - ничем не лучше полей поздней осенью. А там, раз - и УЕФА скажет, мы были неправы, возвращайтесь в Еврокубки. И что? Снова кто-то, кому-то, чего-то нашепчет?
- Может просто хватит метаться из стороны в сторону, а сделать крытые стадионы хотя бы в Москве и чуть подправить календарь. Чем не выход?
- Сейчас снова забабахаем чемпионат из трёх кругов, перейдём на старый формат. Но ведь все уже видели, что поля ранней весной - ничем не лучше полей поздней осенью. А там, раз - и УЕФА скажет, мы были неправы, возвращайтесь в Еврокубки. И что? Снова кто-то, кому-то, чего-то нашепчет?
- Может просто хватит метаться из стороны в сторону, а сделать крытые стадионы хотя бы в Москве и чуть подправить календарь. Чем не выход?
Хотя тут проблема не только в формате, ведь к ЧМ были потрачены огромные деньги на дорогие стадионы, а сейчас полумиллиардный "Фишт" уже непригоден для игры практически. И никто не спросит ни с кого, хотя всё подписывали ведь какие-то лица и какие-то лица деньги осваивали. Поэтому толку от этого формализма с переводами, если распил и безответственность во главе угла.
Хотя тут проблема не только в формате, ведь к ЧМ были потрачены огромные деньги на дорогие стадионы, а сейчас полумиллиардный "Фишт" уже непригоден для игры практически. И никто не спросит ни с кого, хотя всё подписывали ведь какие-то лица и какие-то лица деньги осваивали. Поэтому толку от этого формализма с переводами, если распил и безответственность во главе угла.
+намного больше, чем -. Природа сама регулирует и говорит об этом. В конце концов все встанет на место. Верю в это.
+намного больше, чем -. Природа сама регулирует и говорит об этом. В конце концов все встанет на место. Верю в это.