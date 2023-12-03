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Владимир Федотов: «Погода шепчет нам, что пора менять формат РПЛ»

сегодня, 15:24

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выступил за изменение формата проведения РПЛ.

Погода шепчет нам, что пора менять формат. Сколько можно? В декабре все‑таки у нас всё же прохладно. Футбол у нас же для болельщиков, как мы знаем. В этих условиях…

Переход на систему «весна — осень»? Почему нет? Когда погода позволяет играть в футбол.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:48
Против природы идут больные на голову, это факт. Футболистам хорош два раза в год уходить в отпуск и потом с мучениями набирать форму, а болельщикам смотреть на их набор формы.
+намного больше, чем -. Природа сама регулирует и говорит об этом. В конце концов все встанет на место. Верю в это.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:18
56ы ранее решение приняли, а теперь стоят на своем.
112910415
112910415
сегодня в 17:06
прохладно в декабре, да
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
сегодня в 16:49
Я максимально упрощу - скандинавские клубы в принципе играют по "весна - осень", и это не мешает им выступать, как "Копенгаген" или даже "Будё-Глимт", забивать шесть голов "Роме" и три гола МЮ, и достойно выступать в ЛЧ с бюджетами на уровне российских аутсайдеров.

Хотя тут проблема не только в формате, ведь к ЧМ были потрачены огромные деньги на дорогие стадионы, а сейчас полумиллиардный "Фишт" уже непригоден для игры практически. И никто не спросит ни с кого, хотя всё подписывали ведь какие-то лица и какие-то лица деньги осваивали. Поэтому толку от этого формализма с переводами, если распил и безответственность во главе угла.
5ye6xft25tau
5ye6xft25tau
сегодня в 16:27
Переход на систему «весна — осень» может быть интересен для болельщиков и развития футбола в России. Это позволит играть в футбол в более комфортных погодных условиях, что может привлечь больше зрителей на стадионы.
Хиромант
Хиромант
сегодня в 16:26
- Да, сначала погода кому-то нашептала переход на весна-осень. Даже три круга сыграли в переходном чемпионате. Попробовали несколько лет - нет, не то, погода шепчет.
- Сейчас снова забабахаем чемпионат из трёх кругов, перейдём на старый формат. Но ведь все уже видели, что поля ранней весной - ничем не лучше полей поздней осенью. А там, раз - и УЕФА скажет, мы были неправы, возвращайтесь в Еврокубки. И что? Снова кто-то, кому-то, чего-то нашепчет?
- Может просто хватит метаться из стороны в сторону, а сделать крытые стадионы хотя бы в Москве и чуть подправить календарь. Чем не выход?
Хиромант
Хиромант ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 16:14
- А что изменили бы игры в УЕФА? Построили бы крыши на всех московских стадионах? Сильно сомневаюсь.
suiw
suiw
сегодня в 16:09
Погода не шепчет, а орёт
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:02
В условиях отсутствия игр в УЕФА нам переходить давно пора. Прав ВВФ.
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 15:53
И не только Вы, любезный...
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 15:48
Извините за капс, но я не могу себя сдержать 😂

«Погода шепчет нам, что пора менять формат РПЛ» ДА Я ОРУ ОБ ЭТО УЖЕ СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ??!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 15:41
Да, да..., погода вам всегда об одном и том же шепчет.
Пора идти в лес за ёлкой и обновить запасы сахара ( для самогона). Пришло время...
Capral
Capral
сегодня в 15:33
И в советское время играли иногда в декабре, но тогда были европейские кубки и игры сборной в полном объеме. А сейчас- всего этого уже нет. А всё от того, что слепое копирование западных прогнивших идей и ничего своего. Удивляться нечему, ведь даже в ходе в*йны 1812г., французский язык был официальным в России. Конечно Федотов прав. Вопрос только- прислушаются ли к нему чинуши аппаратные...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:30
Вполне здравая мысль от Владимира.
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
сегодня в 15:28
Давно пора менять календарь...
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