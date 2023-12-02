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Матч «Баварии» и «Униона» перенесён из-за снегопада

сегодня, 11:58
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион17:30 Матч перенесен

Поединок Бундеслиги между «Баварией» и «Унионом» перенесён из-за сильного снегопада.

На «Альянц Арене» есть подогрев поля, но проблемой является вопрос безопасности и прибытия зрителей.

Общественный транспорт как минимум до полудня по местному времени не будет функционировать, что делает невозможной организованную поездку болельщиков.

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Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 14:20


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lotsman
lotsman
сегодня в 13:06
Подумаешь, Бавария. Вот наш Спартак никакого снегопада не боится. Не то что Европа.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 12:59, ред.
Мне- точно нет. Раньше, лет 5-6 назад, у нас было ежемесячное дежурство по подъезду, то-есть, раз в месяц, каждый сосед по парадному должен был неделю отдежурить- мыть парадное и убирать снег зимой, причем, снег убирать -как минимум 4 раза в день. Ну и вот, как только мое дежурство- так сразу валит снег. И надо бежать убирать, потому что в противном случае, если кто-то подскальзнеться на моей территории и травмируется- придется мне оплачивать его лечение. Вот, такие дела.
Но сейчас законы поменяли- нагнали эмигрантов, они этим занимаются. Сама работа полезная, на воздухе снежок побрасать, но вот беда- возраст...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:44
Надеюсь Вам не страшен снегопад...🤝...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 12:43, ред.
Маэстро- Вы неисправимы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот что значит- истинный ТАЛАНТ, и во всём!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
drug01
drug01
сегодня в 12:41
Погода внесла коррективы!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:39, ред.
Где русским по пояс, там немцам с головой)...🤝...
Capral
Capral
сегодня в 12:38
Да, у нас сейчас снегопады. Лет 10-12 такого не было. А в Мюнхене- вообще ужас, что творится... Но я как вспомню игру Спартак-ЦСКА-6:0 в 1992, где команды играли по пояс в снегу, то, что может быть хуже!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 12:37
Потирая ладошку об ладошку)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 12:36
Интересно есть среди той "братии" негры?
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:35
Радужные негры им в помощь)...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 12:34
Не кощунствуйте сударь, бить по радужному мячу это хуже чем бить негра - сразу после этого надо падать на четыре кости!))
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:34
Где то улыбнулся Миллер)...
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:30
Могли бы радужным сыграть)...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:30
Баварии на такие случаи не мешало бы Соболева купить
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:28
Вчерась пол Европы снегом завалило, щас нахлынут морозы....)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:27
Тоже красные мячи не нашли?)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:26
И это в Германии - позор...
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