Матч «Баварии» и «Униона» перенесён из-за снегопада

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сегодня, 11:58

Поединок Бундеслиги между «Баварией» и «Унионом» перенесён из-за сильного снегопада.

На «Альянц Арене» есть подогрев поля, но проблемой является вопрос безопасности и прибытия зрителей.

Общественный транспорт как минимум до полудня по местному времени не будет функционировать, что делает невозможной организованную поездку болельщиков.