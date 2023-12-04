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Семшов высказался о причинах ухода из «Чайки»

сегодня, 17:59

Игорь Семшов рассказал о причинах ухода с поста главного тренера «Чайки».

Да, я ушел из «Чайки», у меня закончился контракт. По его окончанию я и покинул команду. Великолепный опыт, хотел бы поблагодарить ребят, которые добились нынешнего результата. Тренерский штаб тоже молодцы, надеюсь еще вместе поработаем. В Песчанокопском нас с удовольствием приняли.

Почему не продлили контракт? Это обоюдное решение руководства и нашего тренерского штаба.

Какие были задачи у команды? Надо было попасть в шестёрку, и ребята молодцы, всё выполнили, как бы тяжело это ни было. Для меня, как для тренера это небольшой плюсик. Хотелось бы, чтобы эту задачу мы выполнили чуть в другом ракурсе.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:53
Задолбалось ходить в калошах, хочется в туфельках.
Гость
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