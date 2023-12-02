Романцев стал советником «Пари НН»

Бывший тренер «Спартака» стал советником «Пари НН». Специалист дал комментарий по теме:

Почему я сюда приехал с большим удовольствием, причин несколько. Я общался с губернатором, и он оказался настолько спортивным и заинтересованным человеком, что каким‑то советом и дружеской помощью не помочь я не мог. Плюс ко всему здесь работают два моих соратника Юран и Ананко — именно те люди, которые в 90‑м году пришли на помощь «Спартаку» и сохранили команду.

Мы говорили о том, что здесь должен быть и нужен футбол. Губернатор очень сильно болеет за команду и хочет, чтобы на таком прекрасном стадионе когда‑нибудь был аншлаг, чтобы не считали Нижний Новгород только хоккейным городом. Я с удовольствием принимаю приглашение от людей, которые действительно хотят что‑то узнать. Если я где‑то могу подсказать и в чем‑то участвовать, чтобы это пошло на пользу, я все эти предложения стараюсь принять.