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Романцев стал советником «Пари НН»

сегодня, 08:13

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев стал советником «Пари НН». Специалист дал комментарий по теме:

Почему я сюда приехал с большим удовольствием, причин несколько. Я общался с губернатором, и он оказался настолько спортивным и заинтересованным человеком, что каким‑то советом и дружеской помощью не помочь я не мог. Плюс ко всему здесь работают два моих соратника Юран и Ананко — именно те люди, которые в 90‑м году пришли на помощь «Спартаку» и сохранили команду.

Мы говорили о том, что здесь должен быть и нужен футбол. Губернатор очень сильно болеет за команду и хочет, чтобы на таком прекрасном стадионе когда‑нибудь был аншлаг, чтобы не считали Нижний Новгород только хоккейным городом. Я с удовольствием принимаю приглашение от людей, которые действительно хотят что‑то узнать. Если я где‑то могу подсказать и в чем‑то участвовать, чтобы это пошло на пользу, я все эти предложения стараюсь принять.

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rasunv7nd26j
rasunv7nd26j
сегодня в 11:13
Мне кажется, что Олег Романцев принял правильное решение, согласившись стать советником клуба “Пари НН”. Он не только поможет клубу своими знаниями и опытом, но и будет рад помочь в развитии футбола в Нижнем Новгороде. Романцев подчеркнул, что губернатор города очень заинтересован в развитии футбола и хочет, чтобы стадион “Пари НН” видел аншлаги. Это говорит о том, что руководство клуба и города стремится к развитию футбола и готово сотрудничать с опытными специалистами для достижения этой цели.
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