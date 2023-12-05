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Холанд избежал наказания со стороны Футбольной ассоциации Англии

сегодня, 10:58
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд избежал наказания со стороны Футбольной ассоциации Англии за свою реакцию на решение судьи Саймона Хупера остановить игру во время матча 14-го тура АПЛ «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом» (3:3). Однако клуб из Манчестера был обвинён в неспособности контролировать поведение своих игроков. У «горожан» есть время до 7 декабря 2023 года, чтобы ответить на обвинение.

Также сообщается, что пост Холанда про недовольство судейством не нарушил правил, касающихся комментариев в СМИ и активности в социальных сетях.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:12
Ну Холланда понять можно... судья отобрал у них победу.
112910415
112910415
сегодня в 11:05
не виновен со смягчающими обстоятельствами )
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:03
хммм Судью простили и не наказывают за ошибку, также и Холланда наказывать не стали. Осталось мс ответить за игрока и замнут дело
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:02
Эмоции....
В пылу футбольных страстей все переходят красные линии!
Понять! Простить! Налить!
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