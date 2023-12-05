Холанд избежал наказания со стороны Футбольной ассоциации Англии

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сегодня, 10:58

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии избежал наказания со стороны Футбольной ассоциации Англии за свою реакцию на решение судьи Саймона Хупера остановить игру во время матча 14-го тура АПЛ «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом» (3:3). Однако клуб из Манчестера был обвинён в неспособности контролировать поведение своих игроков. У «горожан» есть время до 7 декабря 2023 года, чтобы ответить на обвинение.