Моуриньо раскритиковал арбитра матча с «Сассуоло» ещё до начала игры

Главный тренер «Ромы» остался недоволен назначением арбитра на матч 14-го тура Серии А против «Сассуоло», который состоится сегодня.

Честно говоря, я беспокоюсь за арбитра. Он трижды был четвертым рефери на наших матчах, и я не думаю, что у него есть эмоциональная стабильность для игр такого уровня. Я уверен, что Джанлука Манчини наверняка получит желтую карточку уже на 10-й минуте. Даже ВАР не дает мне покоя, нам часто не везло с этим рефери.