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Моуриньо раскритиковал арбитра матча с «Сассуоло» ещё до начала игры

сегодня, 12:02
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло-:-Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома20:00 Не начался

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо остался недоволен назначением арбитра Маттео Марченаро на матч 14-го тура Серии А против «Сассуоло», который состоится сегодня.

Честно говоря, я беспокоюсь за арбитра. Он трижды был четвертым рефери на наших матчах, и я не думаю, что у него есть эмоциональная стабильность для игр такого уровня. Я уверен, что Джанлука Манчини наверняка получит желтую карточку уже на 10-й минуте. Даже ВАР не дает мне покоя, нам часто не везло с этим рефери.

Слова Моуриньо уже были рассмотрены Федерацией футбола Италии. Португальскому специалисту может грозить дисквалификация.

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Capral
Capral
сегодня в 12:44
А, Маур, вообще любитель, многие вещи делать еще до начала игры. Так, к примеру, в прошлом сезоне Серии А, он, Маур, уже после 1-го круга, еще перед игрой с Наполи поздравил Спалетти с победой в чемпионате, признал силу соперника, тем самым, фактически, еще перед игрой- выбросив белый флаг...
drug01
drug01
сегодня в 12:17
Это его стиль и тактика на игру!!!
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