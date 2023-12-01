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Назначены арбитры и инспекторы на игры 17-го тура Российской Премьер-Лиги

сегодня, 13:37

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

2 декабря (суббота)

«Факел» – «Балтика»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Галимов; VARЯн Бобровский; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Виктор Кулагин.

«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; VARСергей Иванов; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Сергей Мартынов.

«Пари НН» – «Урал»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Роман Усачев, Екатерина Курочкина; резервный судья – Роман Сафьян; VARВладислав Безбородов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гвардис.

3 декабря (воскресенье)

ЦСКА – «Ростов»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; VARАртур Фёдоров; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Владислав Назаров; резервный судья – Владимир Сельдяков; VARВасилий Казарцев; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Мосякин; резервный судья – Антон Фролов; VARАндрей Фисенко; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Алексей Амелин; VARПавел Кукуян; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

4 декабря (понедельник)

«Динамо» – «Рубин»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; VARАртём Любимов; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 15:32
Спартак закукулили в этом туре.)) Значит выиграют.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:28
В принципе ровное назначение. Ку-ку разве только мельтешить часто стал. Посмотрю к чему мухи.
a-league
a-league
сегодня в 14:22, ред.
В кои-то веки на Ростов нейтральные рефери назначены, теперь бы ещё из комментаторской Генича выпилить и всё бы стало по фэншую ...
Сп62
Сп62
сегодня в 14:22
На Спартак - Кукуляк на поле, Кукуян на ВАРе. Сплошные Ку-Ку.
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