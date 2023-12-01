Назначены арбитры и инспекторы на игры 17-го тура Российской Премьер-Лиги

Претендент на выход в РПЛ уволил тренера после скандальной пресс-конференции. Калешин теперь без работы А «Акрон» с туманными перспективами.

Невидимый «Спартак» сыграл в снежное регби в Калининграде. Матч стоило отменить или перенести Рисковали здоровьем футболистов и не уважают зрителей.

Хави по-прежнему могут уволить. У «Барселоны» почти все победы с разницей в один мяч Вышли в плей-офф ЛЧ, но тренер не помогает.