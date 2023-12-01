Карасёв отработает ещё два матча в Саудовской Аравии

Генеральный секретарь РФС рассказал о работе российского арбитра в Саудовской Аравии.

Решение о его назначении на ту или иную встречу принимают коллеги из Саудовской Аравии. Сергей Карасёв назначен на два матча: на одном в качестве главного, на другом — ВАР. Мы сейчас также ведём переговоры с коллегами, чтобы одна из топовых саудовских бригад приехала к нам.