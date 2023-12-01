Карасёв отработает ещё два матча в Саудовской Аравии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о работе российского арбитра Сергея Карасёва в Саудовской Аравии.
Решение о его назначении на ту или иную встречу принимают коллеги из Саудовской Аравии. Сергей Карасёв назначен на два матча: на одном в качестве главного, на другом — ВАР. Мы сейчас также ведём переговоры с коллегами, чтобы одна из топовых саудовских бригад приехала к нам.
Ранее Митрофанов сообщил, когда судьи из Саудовской Аравии смогут работать на матчах РПЛ.
Молодец!
Молодец!