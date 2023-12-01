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Карасёв отработает ещё два матча в Саудовской Аравии

сегодня, 14:47

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о работе российского арбитра Сергея Карасёва в Саудовской Аравии.

Решение о его назначении на ту или иную встречу принимают коллеги из Саудовской Аравии. Сергей Карасёв назначен на два матча: на одном в качестве главного, на другом — ВАР. Мы сейчас также ведём переговоры с коллегами, чтобы одна из топовых саудовских бригад приехала к нам.

Ранее Митрофанов сообщил, когда судьи из Саудовской Аравии смогут работать на матчах РПЛ.

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Все комментарии
BENFICA
BENFICA
сегодня в 15:32
Ну значит первый матч в саудовской Аравии отработал без сучка и задоринки!
Молодец!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:15
Молодец Карась и квалификацию повышает и денежку заработает.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:14
Там у него глаза на 5 копеек будут все увидит, чего не скажешь про РПЛ).
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:07
Сергей Геннадьевич на мой взгляд самый сильный российский арбитр десятилетия. Думаю, если бы не смешивали спорт с политикой, то он бы и финал ЛЧ бы отсудил, и на ЧМ бы был главным претендентом на обслуживание финала, он куда сильнее поляка Марцинака!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 15:05
Опять поставят его на матч явного фаворита с явным аутсайдером. И снова он отработает на отлично.
Гость
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