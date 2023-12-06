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Месси: «Я много думал о переходе в саудовскую лигу после ухода из ПСЖ»

сегодня, 11:26

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о вариантах продолжения карьеры, которые у него были после ухода из ПСЖ по окончании прошлого сезона.

Правда в том, что, к счастью, у меня на столе было несколько интересных вариантов, и мне пришлось проанализировать их и подумать, даже взвесить со своей семьёй, прежде чем принять окончательное решение о переезде в Майами. Моим первым вариантом было вернуться в «Барселону», но это было невозможно. Я пытался вернуться, но этого не произошло. Саудовская Аравия действительно принимала активное участие в этом процессе.

Правда также, что позже я много думал о переходе в саудовскую лигу, я знаю эту страну, они создали очень мощную конкуренцию, эта лига может стать важной в ближайшем будущем. Как посла туризма страны, это место привлекло меня, особенно потому, что мне понравилось всё, что я посетил. Также впечатлило то, как футбол развивается в стране, усилия, которые они прилагают для создания конкуренции высшего уровня.

Варианты с Саудовской Аравией и МЛС показались мне очень интересными.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 13:33
Да там можно и не стараться что-то объяснять) Зато в их интерпретации Малком напугал Роналду, Мане, Бензема и прочих))
Подполковник
Подполковник ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 13:28
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 13:22
    Шишанутый
    Но испугался конкуренций с Роналду и с Бензема и поэтому уехал в любительскую лигу. Всего два предложения были у гнома из Млс и СА. Европейским клубам он не нужен.


    Месси всё уже выиграл и всем всё доказал и зачем ему, что то или кого то боятся?
    У Месси было кстати масса предложении как из топ клубов Европы, так и из МЛС и СА.
    Рассмотрев все варианты он пришёл к выводу, что карьеру надо скоро заканчивать и как говориться было бы неплохо заработать на пенсию.
    МЛС в финансовом плане более выгодно, хоть саудиты и предлагали 1-2 лярда (о чём Роналду и Бензема и мечтать не могут), но в северной Америке Месси заработает в несколько раз больше.
    Ну и к тому же образ жизни там намного привычнее для его семьи.
    Так, что Месси был очень востребованным в межсезонье, многие хотели получить лучшего футболиста планеты, чемпиона мира и игрока, который добился всего в футболе.
    А к примеру тот же Роналду даже уволил своего агента по причине того, что ни один большой клуб не хотел его видеть у себя.
    Ну как то так.
    Бот зануда
    Бот зануда
    сегодня в 13:20


    Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.


    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Шишанутый (раскрыть)
    сегодня в 12:40
    если МЛС любительская, то саудовская лига это вообще бедуины которым дали мяч и сказали катить по полю не важно в какую сторону
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 12:35
    Но испугался конкуренций с Роналду и с Бензема и поэтому уехал в любительскую лигу. Всего два предложения были у гнома из Млс и СА. Европейским клубам он не нужен.
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 12:09
    Большие деньги шейхов ему уже не нужны, а звёздную россыпь проще получать в МЛС.
    vxp2gvp3d664
    vxp2gvp3d664
    сегодня в 11:53
    Выбрал оптимальный вариант,в деньгах он уже не нуждается
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 11:52
    Месси: «Я много думал о переходе в саудовскую лигу после ухода из ПСЖ».

    Роденовский Месслитель !)
    112910415
    112910415
    сегодня в 11:52
    и хорошие ведь варианты !
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 11:52
    Естественно, что много думал. Предложение в 1,3 млрд за 2 года быстро не отвергают. Но все же Месси сделал правильный выбор. Он играет, семья счастлива, денег побольше заработает, чем в СА за счет зарплаты, процентов и долей. Не зря Бекхэм стал миллиардером именно в МЛС.
    drug01
    drug01
    сегодня в 11:46
    Планы были чтобы ещё больше заработать!!!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Рой Макай (раскрыть)
    сегодня в 11:43
    И "Золотую бутсу" со слепка его ноги.)
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ ДАША Д (раскрыть)
    сегодня в 11:42
    А он и сейчас не меньше получает, если не больше раза в два.
    (Всё завязано на рекламе....)
    Рой Макай
    Рой Макай
    сегодня в 11:41
    Месси много думал…это тянет на Золотой Мяч и звание «спортсмен года».
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 11:41
    Мну так и знал - светлый путь продолжения футбольной карьеры Леонелю указал Папа!)
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 11:40
    Плохо думал, раз не перешел. А то бы не менее миллиона в день получал.
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