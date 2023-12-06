Месси: «Я много думал о переходе в саудовскую лигу после ухода из ПСЖ».

Нападающий «Интер Майами» рассказал о вариантах продолжения карьеры, которые у него были после ухода из ПСЖ по окончании прошлого сезона.

Правда в том, что, к счастью, у меня на столе было несколько интересных вариантов, и мне пришлось проанализировать их и подумать, даже взвесить со своей семьёй, прежде чем принять окончательное решение о переезде в Майами. Моим первым вариантом было вернуться в «Барселону», но это было невозможно. Я пытался вернуться, но этого не произошло. Саудовская Аравия действительно принимала активное участие в этом процессе.

Правда также, что позже я много думал о переходе в саудовскую лигу, я знаю эту страну, они создали очень мощную конкуренцию, эта лига может стать важной в ближайшем будущем. Как посла туризма страны, это место привлекло меня, особенно потому, что мне понравилось всё, что я посетил. Также впечатлило то, как футбол развивается в стране, усилия, которые они прилагают для создания конкуренции высшего уровня.