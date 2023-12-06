Месси: «Я много думал о переходе в саудовскую лигу после ухода из ПСЖ».

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о вариантах продолжения карьеры, которые у него были после ухода из ПСЖ по окончании прошлого сезона.
Правда в том, что, к счастью, у меня на столе было несколько интересных вариантов, и мне пришлось проанализировать их и подумать, даже взвесить со своей семьёй, прежде чем принять окончательное решение о переезде в Майами. Моим первым вариантом было вернуться в «Барселону», но это было невозможно. Я пытался вернуться, но этого не произошло. Саудовская Аравия действительно принимала активное участие в этом процессе.
Правда также, что позже я много думал о переходе в саудовскую лигу, я знаю эту страну, они создали очень мощную конкуренцию, эта лига может стать важной в ближайшем будущем. Как посла туризма страны, это место привлекло меня, особенно потому, что мне понравилось всё, что я посетил. Также впечатлило то, как футбол развивается в стране, усилия, которые они прилагают для создания конкуренции высшего уровня.
Варианты с Саудовской Аравией и МЛС показались мне очень интересными.
Но испугался конкуренций с Роналду и с Бензема и поэтому уехал в любительскую лигу. Всего два предложения были у гнома из Млс и СА. Европейским клубам он не нужен.
Месси всё уже выиграл и всем всё доказал и зачем ему, что то или кого то боятся?
У Месси было кстати масса предложении как из топ клубов Европы, так и из МЛС и СА.
Рассмотрев все варианты он пришёл к выводу, что карьеру надо скоро заканчивать и как говориться было бы неплохо заработать на пенсию.
МЛС в финансовом плане более выгодно, хоть саудиты и предлагали 1-2 лярда (о чём Роналду и Бензема и мечтать не могут), но в северной Америке Месси заработает в несколько раз больше.
Ну и к тому же образ жизни там намного привычнее для его семьи.
Так, что Месси был очень востребованным в межсезонье, многие хотели получить лучшего футболиста планеты, чемпиона мира и игрока, который добился всего в футболе.
А к примеру тот же Роналду даже уволил своего агента по причине того, что ни один большой клуб не хотел его видеть у себя.
Ну как то так.
Но испугался конкуренций с Роналду и с Бензема и поэтому уехал в любительскую лигу. Всего два предложения были у гнома из Млс и СА. Европейским клубам он не нужен.
Месси всё уже выиграл и всем всё доказал и зачем ему, что то или кого то боятся?
У Месси было кстати масса предложении как из топ клубов Европы, так и из МЛС и СА.
Рассмотрев все варианты он пришёл к выводу, что карьеру надо скоро заканчивать и как говориться было бы неплохо заработать на пенсию.
МЛС в финансовом плане более выгодно, хоть саудиты и предлагали 1-2 лярда (о чём Роналду и Бензема и мечтать не могут), но в северной Америке Месси заработает в несколько раз больше.
Ну и к тому же образ жизни там намного привычнее для его семьи.
Так, что Месси был очень востребованным в межсезонье, многие хотели получить лучшего футболиста планеты, чемпиона мира и игрока, который добился всего в футболе.
А к примеру тот же Роналду даже уволил своего агента по причине того, что ни один большой клуб не хотел его видеть у себя.
Ну как то так.