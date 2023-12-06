«Бавария» близка к подписанию полузащитника «Гранады»

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сегодня, 09:33

Полузащитник «Гранады» близок к переходу в «Баварию».

Заключение соглашения находится на завершающей стадии. Персональные условия уже согласованы.

Игрок подпишет с мюнхенцами контракт на 4 года, но останется в испанском клубе до конца сезона.