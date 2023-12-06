«Бавария» близка к подписанию полузащитника «Гранады»

Полузащитник «Гранады» Брайан Сарагоса близок к переходу в «Баварию».
Заключение соглашения находится на завершающей стадии. Персональные условия уже согласованы.
Игрок подпишет с мюнхенцами контракт на 4 года, но останется в испанском клубе до конца сезона.
И во многом они связаны с тем, что он просто времени не получит, он позицией дублирует Мусиалу (AML/C), и при этом дублирует его и по игровому стилю.
Да и я не вижу, какая в этом выгода для самой "Баварии", у них и так перегруз техничных игроков, ещё один хиленький негарабитный технарь, зачем?
И во многом они связаны с тем, что он просто времени не получит, он позицией дублирует Мусиалу (AML/C), и при этом дублирует его и по игровому стилю.
Да и я не вижу, какая в этом выгода для самой "Баварии", у них и так перегруз техничных игроков, ещё один хиленький негарабитный технарь, зачем?