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«Бавария» близка к подписанию полузащитника «Гранады»

сегодня, 09:33

Полузащитник «Гранады» Брайан Сарагоса близок к переходу в «Баварию».

Заключение соглашения находится на завершающей стадии. Персональные условия уже согласованы.

Игрок подпишет с мюнхенцами контракт на 4 года, но останется в испанском клубе до конца сезона.

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Все комментарии
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
сегодня в 11:08
Как-то не знаю, по мне для Сарагосы много рисков при переходе в "Баварию".

И во многом они связаны с тем, что он просто времени не получит, он позицией дублирует Мусиалу (AML/C), и при этом дублирует его и по игровому стилю.

Да и я не вижу, какая в этом выгода для самой "Баварии", у них и так перегруз техничных игроков, ещё один хиленький негарабитный технарь, зачем?
w2nyjw5dfbe2
w2nyjw5dfbe2
сегодня в 10:13
Это хорошая новость для Брайана Сарагосы, так как это означает, что его карьера будет развиваться и он получит возможность играть в одном из самых сильных клубов мира. Также это хорошо для “Баварии”, которая сможет усилить свою команду качественным игроком.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:11
Нормальная результативность для молодого полузащитника,на перспективу.
9fst592c3nyq
9fst592c3nyq
сегодня в 10:06
Всякий шлак тухлый собирает, такой же как и он сам
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:39
Контракт на 4 года с Баварией , если будет подписан, отличный перспективный рост для молодого нападающего.
Гость
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