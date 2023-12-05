Артета: «Я хочу, чтобы Рамсдейл был с нами»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет, чтобы голкипер Аарон Рамсдейл остался в команде. Игрок не проявил себя в полной мере и стал вторым вратарем «канониров», основным стражем ворот является Давид Райя.
Я хочу, чтобы Аарон был с нами. Я рад, что в нашей команде есть два очень хороших вратаря.
Мы с ним недавно общались, он хочет играть. Надеюсь, мы поможем ему стать лучше, чтобы выступать за сборную Англии.
Ранее сообщалось, что Рамсдейл хочет перейти в другую команду.
Пусть перейдёт в клуб попроще
Пусть перейдёт в клуб попроще