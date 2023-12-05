«Бавария» хочет приобрести Субименди

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вчера, 21:47

Полузащитник клуба «Реал Сосьедад» заинтересовал «Баварию».

Немецкий клуб планирует зимой укрепить оборону, это приоритетная задача. В команде сейчас пытаются решить, достаточно ли приобрести одного нового футболиста, либо потребуется подписание нескольких исполнителей.

Летом мюнхенцы намерены усилить позицию опорного полузащитника, Субименди является приоритетным кандидатом. Сумма отступных по контракту хавбека составляет 60 миллионов евро, «Бавария» готова активировать этот пункт.

У футболиста также есть вариант продолжения карьеры в Ла Лиге.