Йедлин рассказал о поведении Месси на тренировках клуба «Интер Майами»

Защитник клуба «Интер Майами» высказался о поведении своего одноклубника , который ранее стал спортсменом года по версии Time.

Мы не знали, каким он окажется вне поля. Он мог прийти сюда и сменить цвета клуба, если захочет… Он лишь желает быть частью команды. Это было очень приятно видеть, особенно для молодых футболистов.

Я испытал это в молодости: когда играешь хорошо, у тебя возникают небольшие трудности с самолюбием. Но очень отрезвляет, когда ты видишь, как величайший из когда-либо существовавших игроков приходит и общается со всеми, шутит, дает советы молодым игрокам и говорит всем «пожалуйста» и «спасибо». Это заставляет вас понять: «Мне нужно преодолеть гораздо больше, прежде чем я смогу витать в облаках».