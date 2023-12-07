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Йедлин рассказал о поведении Месси на тренировках клуба «Интер Майами»

сегодня, 08:47

Защитник клуба «Интер Майами» ДеАндре Йедлин высказался о поведении своего одноклубника Лионеля Месси, который ранее стал спортсменом года по версии Time.

Мы не знали, каким он окажется вне поля. Он мог прийти сюда и сменить цвета клуба, если захочет… Он лишь желает быть частью команды. Это было очень приятно видеть, особенно для молодых футболистов.

Я испытал это в молодости: когда играешь хорошо, у тебя возникают небольшие трудности с самолюбием. Но очень отрезвляет, когда ты видишь, как величайший из когда-либо существовавших игроков приходит и общается со всеми, шутит, дает советы молодым игрокам и говорит всем «пожалуйста» и «спасибо». Это заставляет вас понять: «Мне нужно преодолеть гораздо больше, прежде чем я смогу витать в облаках».

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 11:42
Красавчик Лео!!! Скромняга.)
112910415
112910415
сегодня в 09:57
красиво говорит
m2rs8r469ywu
m2rs8r469ywu
сегодня в 09:52
Прогиб перед дномярой засчитан
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:30
Месси нельзя в клубе критиковать, это череаато. Говорить нужно только хорошее.
Гость
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