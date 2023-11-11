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Круговой рассказал о необычной практике, которая помогла ему в игре

сегодня, 00:21

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о необычной практике, которая повысила его эффективность на футбольном поле.

С чем был связан всплеск, произошедший в марте 2022-го, когда забил два подряд мяча «Уфе» и «Крыльям»? В том месяце я ещё забрал приз лучшего игрока, в каждом матче у меня был либо гол, либо голевая. Незадолго до этого я стоял на гвоздях — ​супруга записала меня на такую историю. Нужно стоять, отключить все мысли и думать о чём-то хорошем. Потом месяца через четыре сходил ещё раз, но не сработало, к сожалению (смеётся).

В первый раз стоял ​минут 15. Во второй — ​минут 30 на максимальном уровне. Мне сказали, что это очень хорошо, но, видимо, я не до конца отключился. Больше не забивал. Если серьёзно, чтобы забивать, надо чаще бить. Мне так всегда говорят, а я…

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:55
На советуют ему). Не стоять, а лежать надо на гвоздях! Йог..епрст.
112910415
112910415
сегодня в 08:14
гвозди бы делать из этих людей !
ОПС
ОПС
сегодня в 07:38
Стояние на гвоздях если бы помогало, то голеадоров было бы пруд пруди. Глупость, а может шутка.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:23
Надо было второй раз на голове на гвоздях постоять, точно бы помогло.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:22
Может и одного гвоздя достаточно....
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:01
Журналист: "Что вам помогло в игре?"
Игрок: "Я утром проснулся и мы победили, потом я ещё проснулся и мы победили, потом я опять проснулся, но мы проиграли. Видать я не доспал или переспал, но больше я ...".
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:56
Это еще что за глупость...
Гость
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