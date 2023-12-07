Григорян имеет шансы стать тренером «Текстильщика»

«Текстильщик» ведет переговоры с бывшим тренером «Кубани» Александром Григоряном о возможном сотрудничестве.
Команда под руководством Игоря Колыванова не вышла в группу «Золото» дивизиона А Второй лиги, заняв в «Серебре» 5-е место.
«Текстильщик» ведет переговоры с бывшим тренером «Кубани» Александром Григоряном о возможном сотрудничестве.
Команда под руководством Игоря Колыванова не вышла в группу «Золото» дивизиона А Второй лиги, заняв в «Серебре» 5-е место.
Неужели Григорян знает больше, чем Колыванов ? Сомневаюсь.
Неужели Григорян знает больше, чем Колыванов ? Сомневаюсь.
Почему именно жилистого ? Чтобы он в одном из забегов всё же догнал г-на Григоряна и клюнул его в причинное место. Будет откормленным, не догонит.
Почему именно жилистого ? Чтобы он в одном из забегов всё же догнал г-на Григоряна и клюнул его в причинное место. Будет откормленным, не догонит.