Григорян имеет шансы стать тренером «Текстильщика»

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сегодня, 10:59

«Текстильщик» ведет переговоры с бывшим тренером «Кубани» о возможном сотрудничестве.

Команда под руководством не вышла в группу «Золото» дивизиона А Второй лиги, заняв в «Серебре» 5-е место.