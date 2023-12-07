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Григорян имеет шансы стать тренером «Текстильщика»

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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:14
Добавлю, что того каплуна мне до сих пор искренне жаль. Испытать такой стресс врагу не пожелаешь. Лети туда - не знаю куда, найди то, не знаю что.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:44, ред.
Если всё же господина Григоряна назначат тренером клуба из славного города Иваново, посоветовал бы болельщикам купить на ближайшем рынке каплуна с большим клювом и шпорами. Такого же жилистого, как Григорян. Во время матчей клетку с петухом поставить в поле зрения тренера, чтобы каплун напоминал ему старые "заслуги" в одном из южных клубов, когда болельщики, недовольные его работой, запустили в тренера бедным и испуганным пернатым..
Почему именно жилистого ? Чтобы он в одном из забегов всё же догнал г-на Григоряна и клюнул его в причинное место. Будет откормленным, не догонит.
mv2t3f72uzmr
mv2t3f72uzmr
сегодня в 13:34
Он не пойдет туда, если там нет женщин.
112910415
112910415
сегодня в 13:23
нет, у Григоряна только с женщинами хорошо получается !
Герд Мюллер
Герд Мюллер ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 13:21
Если Аксинья, то жительница, а не житель.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:18
Боксу научит. Пригодится, где-нибудь.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:55
Представляю себя на месте игроков. Колыванов, не самый плохой для этой команды, тренер чему-то их учил, наставлял, подсказывал, настраивал, желал, хотел... И вдруг на его место приходит другой тренер, наверняка с такими же взглядами на футбол. И вот снова перестраивайся, учись, забывай, а главное - ничему новому, что они бы не знали, он их научить не может. Тем более что ты знаешь, что господин Григорян такой же временщик, как Колыванов.
Неужели Григорян знает больше, чем Колыванов ? Сомневаюсь.
galem72
galem72
сегодня в 12:55
Говорливому Григоряну место только на псевдоспортивных эфирах муть.тв. Там он своим языком с кресла всех сможет победить и выиграть чемпионат.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 12:21
Если клуб носит название Текстильщик это не значит что в нем играют пряхи и ткачихи ( я как житель Иваново отвечаю за свои слова). Ну а Григоряну работать только с женскими коллективами, где ему удается добиваться успехов и переводить девушек в женщин второго разряда))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:11
Этот физручело не поможет точно. Лучше попробовали Симеоне пригласить
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:08
Во всяком случае хуже не будет - во второй лиге "Бронзы" нет...)
ОПС
ОПС
сегодня в 12:07
Говорить он умеет хорошо и интересно. А вот получится ли у него в Текстильщике, это пока неизвестно, да и ждать еще долго, аж до весны. Но ведь весна все равно придет.
drug01
drug01
сегодня в 12:01
Пожелаем успехов тренер хороший!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 11:53
У него все получится.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:42
Странно, на этого тренера столько грязи вылили, а он ещё котируется...
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
сегодня в 11:40
Неужели Александру надоело болтать с Дашей Исаевой?)
shlomo
shlomo
сегодня в 11:37
Ну тут н навряд ли их вытащит наверх .... не тот тренер.
Гость
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