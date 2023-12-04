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Мостовой не хочет тренировать «Сочи»

вчера, 23:24

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой не желает работать в «Сочи».

Пойду ли в «Сочи»? Нет. Почему? Потому что 16-е место.

Точилина это не останавливает и это шанс? Да не, какой это шанс? Точилин там уже 10 лет, он там уже с третьего, со второго, с первого… Он там живет.

Я там не живу. Если бы я там жил, может быть я бы тоже вторым-третьим был бы.

Ранее Мостовой отреагировал на слухи о том, что может возглавить «Текстильщик».

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 01:07
Интересно, а чем Мостовой ему не угодил...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:03
Постоянно, какие-то отговорки. Высокое самомнение, страх трепача проглядываются.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:46
Не гони картину- имей терпение...
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:42
Куда смотреть !??)))
Кому он нужен, кто этот экспериментатор который захочет его пригласить.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:35
Не будем забегать вперед. Посмотрим, ведь он еще нигде себя не пробовал в качестве тренера.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:33
Не только он пророчил Абаскалю не долгий срок в Спартаке. Это не говорит ни о чём, тем более о его тренерском гении без единого дня практики. 3.14деть не мешки ворочить ☝️😉
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:32, ред.
Уверен, желает...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:30
Главное, чтобы он сам этого себе желал...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:28
Посмотрим. Наберемся терпения... Лично я- желаю ему тренерской удачи!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:26, ред.
Ландау сделал ряд важных открытий...Мостовой только рот открывает...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:24
Согласен. Но вот, Великий Ландау, тоже был теоретик- но какой!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:21
Рыбак рыбака видит издалека...только Мостовой в отличии от Абаскаля рыбак-теоретик)...
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:11
Ага, но Абаскаля, он определил сразу и очень точно- на все 100%!!!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 00:10
Ждёт когда попрут Абаскаля.
drug01
drug01
сегодня в 00:03
У него очень высокая планка..... А результатов нет!
Parma1972
Parma1972
сегодня в 00:01
Что, ж ты Саша сдал назад? Не по чину?
ABir
ABir
вчера в 23:55
Мостовой давно уже ничего не хочет кроме, как трепать языком. А там, где он живет ему никто ничего тренировать не доверит.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:36
Вечный кандидат в тренеры.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:34
Человек из ящика Матч ТВ может давать только советы. Работа тренера вообще не его !)
Гость
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