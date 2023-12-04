Мостовой не хочет тренировать «Сочи»

Экс-игрок сборной России не желает работать в «Сочи».

Пойду ли в «Сочи»? Нет. Почему? Потому что 16-е место.

Точилина это не останавливает и это шанс? Да не, какой это шанс? Точилин там уже 10 лет, он там уже с третьего, со второго, с первого… Он там живет.

Я там не живу. Если бы я там жил, может быть я бы тоже вторым-третьим был бы.