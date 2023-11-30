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Мостовой отреагировал на слухи о том, что может возглавить «Текстильщик»

сегодня, 14:05

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что он может стать главным тренером ивановского «Текстильщика», который выступает во Второй лиге.

Со мной никто из ивановского «Текстильщика» не связывался. Информация о том, что я могу возглавить этот клуб — пустышка. Как я могу возглавить команду, в которой работает мой хороший друг Игорь Колыванов? Мы с ним постоянно на связи, почти каждый день созваниваемся, он является главным тренером «Текстильщика» и никуда уходить не собирается.

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Все комментарии
t36t5pg5yzvu
t36t5pg5yzvu
сегодня в 14:44
Не Царское это дело Текстильщики всякие тренировать
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:29
Тренерская судьба незавидная, сегодня Текстильщик тренирует Колыванов, а завтра он может оставить свой пост и на его место может прийти Мостовой.
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