Мостовой отреагировал на слухи о том, что может возглавить «Текстильщик»

Экс-футболист сборной России прокомментировал информацию о том, что он может стать главным тренером ивановского «Текстильщика», который выступает во Второй лиге.

Со мной никто из ивановского «Текстильщика» не связывался. Информация о том, что я могу возглавить этот клуб — пустышка. Как я могу возглавить команду, в которой работает мой хороший друг Игорь Колыванов? Мы с ним постоянно на связи, почти каждый день созваниваемся, он является главным тренером «Текстильщика» и никуда уходить не собирается.