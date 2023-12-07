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Моуриньо рассказал смешную историю, как не хотел отпускать Майкона в отпуск

вчера, 23:44

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо рассказал историю, которая произошла в декабре 2008 года, когда он возглавлял «Интер», а под его руководством играл бразильский защитник Майкон.

Я помню матч против «Сиены». Руководство сказало, что на Рождество Майкон всегда получал пятую жёлтую карточку, чтобы поехать в отпуск в Бразилию. Я подошел к нему и сказал, что если он получит жёлтую, то в отпуск он не поедет, я не идиот.

Он спросил, если он забьет, сможет ли он уйти в отпуск? Я сказал: «Нет, только если ты забьешь два». В игре против «Сиены» Майкон забил два гола и получил жёлтую карточку за то, что снял футболку, когда праздновал второй мяч. Он отправился в отпуск. Я также дал ему дополнительную неделю отпуска.

В декабре 2008 года «Интер» в гостях обыграл «Сиену» со счётом 2:1 благодаря дублю Майкона. Второй гол бразилец забил в конце второго тайма.

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