«Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» мемом про тонущего ребёнка

«Динамо» сделало анонс кубкового матча с «Зенитом».
В телеграм-канале москвичей опубликовали мем с тонущим ребёнком. Поддержим динамовцев всей страной, — говорится в сообщении.
«Динамо» сделало анонс кубкового матча с «Зенитом».
В телеграм-канале москвичей опубликовали мем с тонущим ребёнком. Поддержим динамовцев всей страной, — говорится в сообщении.
Поэтому, прежде, чем публиковать подобную глупость, следует хорошо подумать- надо ли это делать, потому что со стороны- смешно выглядит. Впрочем, чего еще ожидать от гафина и компании...
Поэтому, прежде, чем публиковать подобную глупость, следует хорошо подумать- надо ли это делать, потому что со стороны- смешно выглядит. Впрочем, чего еще ожидать от гафина и компании...