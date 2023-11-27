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«Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» мемом про тонущего ребёнка

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Capral
Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 23:10
У меня нет к Вам претензий и обид. Отношусь к Вам с Уважением. Знаю и вижу- Вы человек порядочный, знающий. А вот мне обидно, что наш многострадальный клуб- докатился, вот ,до таких омерзительных фоток. Мне, болельщику ДИНАМО со стажем, очень обидно и больно, что в моём, некогда Великом клубе- поселились люди неискренние и далекие от футбола...
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:56
Извините не хотел обидеть ни Вас , ни других болельщиков клуба. Мой пост относится к издателям этого "шедевра" и тем кого я и имел в виду.
Capral
Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 21:45
Когда мы были "ментами"- мы не были козлами. У нас Достойные люди работали и играли. А вот, когда с нас посрывали погоны, понизили в звании, а нашим Великим клубом завладели хапуги и барыги, вот тогда то всё и изменилось. В нашей "ментовской" истории не ставили идиотских роликов и не печатали 56ьных фоток. Наши "Менты" покоряли Британию, воспитали Великого Яшина!!! А сейчас, мы играем на стадионе, который, когдато построила для нас Великая страна, и который сейчас- принадлежит нам, чисто символически. А еще, под видом болельщиков ДИНАМО- к нам примазывается всякая нечисть не помнящая роДства...
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 21:07
Посмотрев на это вспомнил два постулата ещё советских времён. 1.Все менты-козлы. 2.Бывших ментов не бывает.
lotsman
lotsman
вчера в 19:56
Грубо и отвратительно. Могли бы придумать что либо человечнее. Судя по динамике девочка (Динамо) не тонет, она стоит на приступке. Мать (вся страна) собирается затянуть её в воду, чтобы она так же барахталась, как мальчик (Зенит)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:45
Это Кубок.. 1/4 финала.....какие 6 очков ??
Посмотрим что они выложат 3 декабря...после ответочки в Питере...)))
Capral
Capral
вчера в 18:45, ред.
Не люблю и не понимаю подобный юмор. ДИНАМО тонет уже больше сорока лет, уже и в ФНЛ побывали, и давно уже, ничего не напоминает о нашем былом величии... А вот Зенит- уже много лет уверенно движется вперед, по волнам, а последние пять, вообще- на всех парусах мчится к новым вершинам!

Поэтому, прежде, чем публиковать подобную глупость, следует хорошо подумать- надо ли это делать, потому что со стороны- смешно выглядит. Впрочем, чего еще ожидать от гафина и компании...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:38
На фото показано влияние поддержки всей страны в матче за 6ть очков.
Не вина динамиков, что они рассматривают Зенит как прямого конкурента за первую строчку
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:34
Так ещё не шутили над игрушкой Миллера
TheBoLt
TheBoLt ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:31
Это еще норм, Карпин с костюмом коня обос*@лся, а это так, шутка юмора
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:24
И до этого дня многие промахивались в своих предматчевых мемах....
Бывало и несмешно...и не актуально...и неинтересно...
Но до откровенной глупости не опускался никто....
До 17:56 ..сего дня...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:04
Тупо, очень тупо.
Все бы так "тонули" как Зенит.

Кстати если бы Динамо на соккере написали "Вся страна за Динамо", то получили бы бан.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:03
Как-то несерьезно все это выглядит..
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