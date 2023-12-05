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Холанд отреагировал на мем со своей реакцией на решение судьи в матче АПЛ

сегодня, 14:27
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал мем со своей реакцией на судейское решение в матче с «Тоттенхэмом».

В добавленное время «горожане» могли вырвать победу в игре 14-го тура АПЛ, но главный арбитр Саймон Хупер зафиксировал нарушение правил со стороны футболиста «шпор» в тот момент, когда полузащитник МС Джек Грилиш выходил один на один с вратарём соперника. Это вызвало реакцию Холанда, фотографии с которой разлетелись по интернету.

Также появились мемы, в одном из них изображение форварда поместили в картину норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка «Крик».

Холанд отреагировал на мем со своей реакцией на решение судьи в матче АПЛ

Это заставило меня сегодня впервые улыбнуться, — отреагировал на публикацию на своей странице в социальной сети игрок.

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:37
Мне больше вот этот понравился)))
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