Холанд отреагировал на мем со своей реакцией на решение судьи в матче АПЛ

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сегодня, 14:27

Нападающий «Манчестер Сити» прокомментировал мем со своей реакцией на судейское решение в матче с «Тоттенхэмом».

В добавленное время «горожане» могли вырвать победу в игре 14-го тура АПЛ , но главный арбитр Саймон Хупер зафиксировал нарушение правил со стороны футболиста «шпор» в тот момент, когда полузащитник МС Джек Грилиш выходил один на один с вратарём соперника. Это вызвало реакцию Холанда, фотографии с которой разлетелись по интернету.

Также появились мемы, в одном из них изображение форварда поместили в картину норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка «Крик».

Это заставило меня сегодня впервые улыбнуться, — отреагировал на публикацию на своей странице в социальной сети игрок.