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Бывший владелец «Лидса» рассказал, как случайно уволил тренера команды

сегодня, 08:48

Экс-владелец «Лидса» Массимо Челлино рассказал об эпизоде, когда он случайно уволил тренера команды. Челлино приобрел права на клуб в 2014 году, а продал в 2017-м.

Мой английский был ужасен, произношение – хуже некуда. Когда я приехал, в кабинете на «Элланд Роуд» стоял чертов бархатный диван. Фиолетовый. Я сказал: "Уберите чертов диван (couch), видеть его больше не могу. А они уволили чертова тренера (coach)!

У меня спросили: «Кто будет руководить командой завтра во время матча с „Хаддерсфилдом“?» Я ответил: «А в чем дело? У нас разве нет тренера?» Они ответили: «Вы же его уволили». Я сказал: «Я уволил тренера? Вот черт!»

Было примерно 10 часов вечера, и на стадион пришли 2000 болельщиков, которые хотели меня уничтожить. Меня спрятали на стадионе, а потом вывезли на полицейской машине. Мне сказали: «Лучше тебе не идти на игру завтра».

Чертов фиолетовый!

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adekvat
adekvat
сегодня в 11:23
Лучше фиолетовый чем голубой.
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