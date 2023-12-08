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«Эвертон» разгромил «Ньюкасл»

сегодня, 00:33
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)3 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» (3:0) в матче 15-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 79-й минуте забил полузащитник «Эвертона» Дуайт Макнил. На 86-й минуте Абдулайе Дюкуре удвоил преимущество хозяев поля. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Эвертона» Бето довёл счёт до разгромного.

«Эвертон» идёт на 17-м месте (10 очков), «Ньюкасл» занимает 7-е место (26 очков).

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Стадион «Гудисон Парк»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Эвертон»
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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:44
нежданчик....
но ириски молодцы, несмотря на неспортивное списание очков всё равно бьются
сороки сыроваты для высоких целей, нестабильны, нужно укреплять состав
Гость
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