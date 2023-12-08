«Эвертон» разгромил «Ньюкасл»

«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» (3:0) в матче 15-го тура АПЛ.
Первый гол в игре на 79-й минуте забил полузащитник «Эвертона» Дуайт Макнил. На 86-й минуте Абдулайе Дюкуре удвоил преимущество хозяев поля. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Эвертона» Бето довёл счёт до разгромного.
«Эвертон» идёт на 17-м месте (10 очков), «Ньюкасл» занимает 7-е место (26 очков).
но ириски молодцы, несмотря на неспортивное списание очков всё равно бьются
сороки сыроваты для высоких целей, нестабильны, нужно укреплять состав
но ириски молодцы, несмотря на неспортивное списание очков всё равно бьются
сороки сыроваты для высоких целей, нестабильны, нужно укреплять состав