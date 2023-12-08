«Эвертон» разгромил «Ньюкасл»

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сегодня, 00:33

«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» (3:0) в матче 15-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 79-й минуте забил полузащитник «Эвертона» Дуайт Макнил. На 86-й минуте Абдулайе Дюкуре удвоил преимущество хозяев поля. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Эвертона» Бето довёл счёт до разгромного.

«Эвертон» идёт на 17-м месте (10 очков), «Ньюкасл» занимает 7-е место (26 очков).