«Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити»

«Твенте» – «Эксельсиор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура

«Фейеноорд» – «Волендам»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура