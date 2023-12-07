«Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити» (1:0) в матче 15-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре на 74-й минуте забил полузащитник «Астон Виллы» Леон Бэйли.
«Астон Вилла» идёт на 3-м месте (32 очка), «Манчестер Сити» занимает 4-е место (30 очков).
|Астон Вилла1 : 0Манчестер Сити
|Матч завершен
«Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити» (1:0) в матче 15-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре на 74-й минуте забил полузащитник «Астон Виллы» Леон Бэйли.
«Астон Вилла» идёт на 3-м месте (32 очка), «Манчестер Сити» занимает 4-е место (30 очков).