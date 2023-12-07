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«Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити»

сегодня, 01:12
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити» (1:0) в матче 15-го тура АПЛ.

Единственный гол в игре на 74-й минуте забил полузащитник «Астон Виллы» Леон Бэйли.

«Астон Вилла» идёт на 3-м месте (32 очка), «Манчестер Сити» занимает 4-е место (30 очков).

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Стадион «Вилла Парк»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Астон Вилла»
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05 декабря
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:26
Пеп тоже: подкинул, в качестве затравки, дровишек для интриги в АПЛ.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:08
Эмери сделал то что должен был сделать .
Молодцы ребятушки!
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 01:59
Последний раз Львы побеждали Сити 28 сентября 2013 дома, со счетом 3:2. Очень хорошая победа, даже по ударам 22-2. Владение по ощущениям было равным, а по статистике не совсем, но Сити правда катали мяч назад и по горизонтали, ничего интересного не создали, а счет, между прочим, мог стать неприличным. Сити отскочил. Не победа, а шедевр, очень рад за Виллу! Вперед Львы!
la-respect0
la-respect0 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:40
Хороший нап , но не на Вилла Парк, тут его вообще не было , кроме двух ударов , в одном из которых был оффсайд.Без Родри , получается, МС не такой грозный , хотя , Тилеманс тоже неособо до этого матча впечатлял, но в этом был очень хорош.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
сегодня в 01:35
На Кейна не надо гнать)
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 01:34
Холланд
Левандовски
Кейн
Они вроде как крутые, голы пачками забивают, но ни одного из них вы не увидите в важном матче
Но против Гройте-Фюрта там, Гранады они ух, монстры
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ la-respect0 (раскрыть)
сегодня в 01:31
Холанд силы копит на аутсайдеров, стату набивать)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:30, ред.
Я думаю, Анчи вполне в курсе, как с ними играть, просто потрясающе, как ты все упорно игнорируешь факт, что Модрич и Бенз сдохли к апрелю, а Вальверде месяц с трещиной на уколах играл.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:26
С победой Астон Виллу и их болельщиков!!! Вот это матч выдали. Вот это я понимаю настрой от "тренеришки". Они просто возили и раскатали Манчестер Сити с Пепом Гвардиолой. Давно Манчестер Сити не получал такой удар по репутации. В их же стиле раскатали. Против Манчестер Сити надо играть в атакующий футбол(а не так трусливо, как Анчелотти в прошлом сезоне), тогда они очень плохо себя чувствуют. Очень хороший результат для лондонских пушкарей. Продали Мареза и Гюндогана. У Де Брюйне травма, а остальные не умеют так думать.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 01:25
Гуд Ебининг !)))Какая красивая победа , просто трудный рабочий день украсили!))Где там Холланд?В кармашке ))).Конса зверюга , конечно , с Карлосом и Пау, даже Мингса позабыл, что он есть , Макгинныч , что ты творишь!??? Хорошо , МЮ отказался от его покупки)).Важные три очка !!)Суперматч будет с Арсеналом)
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 01:25
что? по ударам 22-2??
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 01:24
Худшая игра Сити в сезоне.. Блестящая подготовка Эмери к игре.. Счёт должен был быть крупным.. Отличная игра от Виллы.. Особенно в центре и в обороне.. Бэйли - лучший игрок матча .. Красивый матч от хозяев.. Надо отдать им должное.. Браво!!.. 👏..
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 01:17
Те, кто предпочёл просмотр МЮ-Челси, упустили уникальную возможность посмотреть как возят сити
Тристан
Тристан
сегодня в 01:16
Астон Вилла сыграла лучший свой матч. Надеюсь. Впереди игра с канонирами. А у МС после ухода Мареза и Гюндогана пропала мысль. Совсем. Результат для Арсенала!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:13
Бэд красавчик)
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