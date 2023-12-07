«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Челси»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (2:1) в матче 15-го тура АПЛ.
На 9-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не реализовал пенальти. На 19-й минуте хавбек Скотт МакТоминэй вывел МЮ вперёд. На 45-й минуте полузащитник «Челси» Коул Палмер сравнял счёт. На 69-й минуте МакТоминэй оформил дубль.
«Манчестер Юнайтед» идёт на 6-м месте (27 очков), «Челси» занимает 10-е место (19 очков).
Но отмечу, что игры Челси я вообще не понял: есть огромные разрывы в линиях, но при этом прессинг отсутствует в принципе. Поэтому хоте бы спросить тех, кт регулярно смотрит матчи лондонцев в этом сезоне: Челси так при Почеттино играет постоянно? Или просто сегодня был неудачный вечер?
Но отмечу, что игры Челси я вообще не понял: есть огромные разрывы в линиях, но при этом прессинг отсутствует в принципе. Поэтому хоте бы спросить тех, кт регулярно смотрит матчи лондонцев в этом сезоне: Челси так при Почеттино играет постоянно? Или просто сегодня был неудачный вечер?
МЮ перебегал, перепрыгал, перемолол челсаков. Не мытьём, так катаньем.
Первый тайм по качеству был симпатичней. А во втором МЮ на морально волевых вЫГрыз 3 очка. Заслужено, кстати.
Мактом, так понимаю, пошёл в поход за ЗБутсой.)
P.S. Хотелось бы чтоб и Баварию с таким же желанием попытались сломать..., - только на это и надежда, ведь по качеству исполнителей немцы гораздо круче.
МЮ перебегал, перепрыгал, перемолол челсаков. Не мытьём, так катаньем.
Первый тайм по качеству был симпатичней. А во втором МЮ на морально волевых вЫГрыз 3 очка. Заслужено, кстати.
Мактом, так понимаю, пошёл в поход за ЗБутсой.)
P.S. Хотелось бы чтоб и Баварию с таким же желанием попытались сломать..., - только на это и надежда, ведь по качеству исполнителей немцы гораздо круче.