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«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Челси»

сегодня, 01:17
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (2:1) в матче 15-го тура АПЛ.

На 9-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не реализовал пенальти. На 19-й минуте хавбек Скотт МакТоминэй вывел МЮ вперёд. На 45-й минуте полузащитник «Челси» Коул Палмер сравнял счёт. На 69-й минуте МакТоминэй оформил дубль.

«Манчестер Юнайтед» идёт на 6-м месте (27 очков), «Челси» занимает 10-е место (19 очков).

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Стадион «Олд Траффорд»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК МЮ
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05 декабря
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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:32, ред.
атаку растянули а навесить не могут, вот в чём конфуз, да игроки атаки любят сами забивать, но в МЮ самоеды, Антони смещался ранее и нет нет да и забьёт, матчи с Барселоной, с Ман.Сити, в дебюьном матче забьёт Арсеналу могу ошибаться, я лишь человек нам свойственно это, бразилец больше не смещается, пас не доходит, рэш идёт на троих и теряет мяч, Марс с кислым лицом уже с тренером срётся с центра поля
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 02:23, ред.
То что флангами они играют, так это правильно, - ширина поля на то и дана, чтоб растягивать оборону и создавать коридоры для напада. Другое дело... мастерства для обводки соперника у правых вингеров МЮ просто нет, - одни переступы и последующая статика без продвижения.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:19
Ирония в том , что есть игроки в центре полузащиты, а играют флангами, даже забросы пропали с центра в атаку
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:16, ред.
был Гринвуд его "ушли" насильник вроде, Антони и Брат Рэшфорда тоже попали, Депутат от них отрёхкся, НЕТ!! Гринвуд обаногий, и забивал и пасы отдавал, в Хетафе, а 100 млн Антон спинор и нытик Санчо 200 лямов в пустую, говорил Купите Гагпо (да топлю за Нидерланды) нет купили Антони, потом ещё Хёйлунда, 300 млн в атаке не могут забить, а раньше за эту сумму клуб целый содержали и 30 игроков, не можешь купить, арендуй, не понравилось, следующий
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 02:07, ред.
Ну это всё лирика.)
А по существу... Плохо что справа из крайков никто финтить не могёт: ни Марсик, ни Антони, ни Рашфорд, когда его туда ставят. А одной левой бровкой много не наиграешь.

P.S. Да и вообще..., в топ команде, если вингер своего визави не обыгрывает, или даже не пытается это делать, тогда он - пустое место, ведь именно его обязанность обводить оппонента, создавая численный перевес на крае, высвобождая тем самым пространство для форварда.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:54, ред.
Если Ростов смог то и МЮ может, только в раздевалке МЮ как в Датском королевстве неспокойно, дело идёт к тому , что могут заруинить тренера, сколько бы песен про поддержку не пели, игроки решают, Депутат, Марс, Варан плюс английская клоака заговорщики, за Санчо мстят, есть клоака поругало-испанская диаспора, летом ДДХ убрали, а Маунта купили к британской диаспоре, Депутат в этом сезоне играет ужасно, вот и лидер движения, вспомним как перед ЧЕ 2021 Рэша боготворили, говорили вот этот точно СЭРа пполучит, он ведь не Бекхэм не проводит серых схем для получения титула Рыцаря ,детей кормит(что похвально) но на ЧЕ 2021 провалился с подельником Санчо, лишили Страну Кубка, его граффити подвергли не цензуре, но там сыграла "чёрная" карта" плюс вот и сливают тренера, если бы все были бы против, пошли бы по сценарию Челси когда "Рсобенного" ушли"
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:38, ред.
Если лысый тупить не будет и выведет на Мюнхен тот же состав что и сегодня, то теоретический шанс выиграть у немотивированных бюргеров есть.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:35
С Баварией спасёт только реализация, сегодня много загубленных моментов
lobsterdam
lobsterdam ответ gu9eegbhxhqk (раскрыть)
сегодня в 01:31
29 ударов - 2 гола. В принципе для нынешнего состояния МЮ даже и весьма неплохо!
azkan
azkan ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 01:28
В последних играх так. Это Почет их учит. То хочет удержать счет. То тактика на контрах. То устают не кстати. Хрен знает во что играют! Сами в охуе!
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 01:28
МЮ был неплох.. Челси копает дно..
azkan
azkan
сегодня в 01:24
Со справедливой победой МЮ! И прям не узнать их)
А Челси ... Вот такие они синие сейчас..
Побеждают - на 10 месте, проигрывают - на 10 месте, в ничью играют тоже 10 е место)))
Кажется 10-е место в этом сезоне забронировано за Челси)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:22, ред.
Как в совдеповское время говорили - терпение и Труд всё перетрут.
МЮ перебегал, перепрыгал, перемолол челсаков. Не мытьём, так катаньем.
Первый тайм по качеству был симпатичней. А во втором МЮ на морально волевых вЫГрыз 3 очка. Заслужено, кстати.
Мактом, так понимаю, пошёл в поход за ЗБутсой.)

P.S. Хотелось бы чтоб и Баварию с таким же желанием попытались сломать..., - только на это и надежда, ведь по качеству исполнителей немцы гораздо круче.
gu9eegbhxhqk
gu9eegbhxhqk
сегодня в 01:22
В этом матче “Манчестер Юнайтед” продемонстрировал лучшую игру и заслуженно победил. Команда показала хорошую реализацию моментов и смогла забить два гола, что позволило им одержать победу. “Челси”, несмотря на то, что сумел сравнять счет, не смог создать много опасных моментов и в итоге проиграл.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:21
Юбилейная 80-я победа над Челси.!!! GGMU!!!
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 01:21
Пожалуй, лучшая игра Юнайтед в этом сезоне. Всех фанатов МЮ с победой.

Но отмечу, что игры Челси я вообще не понял: есть огромные разрывы в линиях, но при этом прессинг отсутствует в принципе. Поэтому хоте бы спросить тех, кт регулярно смотрит матчи лондонцев в этом сезоне: Челси так при Почеттино играет постоянно? Или просто сегодня был неудачный вечер?
Гость
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