«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Челси»

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сегодня, 01:17

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (2:1) в матче 15-го тура АПЛ .

На 9-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не реализовал пенальти. На 19-й минуте хавбек Скотт МакТоминэй вывел МЮ вперёд. На 45-й минуте полузащитник «Челси» Коул Палмер сравнял счёт. На 69-й минуте МакТоминэй оформил дубль.

«Манчестер Юнайтед» идёт на 6-м месте (27 очков), «Челси» занимает 10-е место (19 очков).