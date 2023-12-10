Вратарь «Челси» Роберт Санчес получил травму в концовке матча 16-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:2).
На 84-й минуте вместо испанца на поле вышел Джордже Петрович, для которого эта игра стала дебютной в составе лондонского клуба.
Также травму в матче с «Эвертоном» травму получил капитан «Челси».
Санчес, Чалоба, Фофана, Чилвелл, Джеймс, Лавиа, Нкунку, Чуквуемека...это всё отсутствующие игроки Челси.
Помнится мне, когда то команда Поттера шла в нижней части турнирной таблицы и англичанина уволили, интересно, что будет с аргентинцем??? Хотя, думаю его оставят, так было бы разумнее
Санчес, Чалоба, Фофана, Чилвелл, Джеймс, Лавиа, Нкунку, Чуквуемека...это всё отсутствующие игроки Челси.
Помнится мне, когда то команда Поттера шла в нижней части турнирной таблицы и англичанина уволили, интересно, что будет с аргентинцем??? Хотя, думаю его оставят, так было бы разумнее
А Роберту конечно здоровья
А Роберту конечно здоровья