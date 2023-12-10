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Вратарь «Челси» Роберт Санчес получил травму

вчера, 19:13
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Вратарь «Челси» Роберт Санчес получил травму в концовке матча 16-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:2).

На 84-й минуте вместо испанца на поле вышел Джордже Петрович, для которого эта игра стала дебютной в составе лондонского клуба.

Также травму в матче с «Эвертоном» травму получил капитан «Челси».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:57
Все печально для синих и для Почеттино...только только наигрывает состав, как кто то обязательно вылетает из-за травм
Санчес, Чалоба, Фофана, Чилвелл, Джеймс, Лавиа, Нкунку, Чуквуемека...это всё отсутствующие игроки Челси.
Помнится мне, когда то команда Поттера шла в нижней части турнирной таблицы и англичанина уволили, интересно, что будет с аргентинцем??? Хотя, думаю его оставят, так было бы разумнее
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:29
И так не играют, еще и воротчика потеряли.
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:24
Теперь ещё веселее Челси будет с необстрелянными киперами
А Роберту конечно здоровья
Гость
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