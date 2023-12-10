Вратарь «Челси» Роберт Санчес получил травму

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вчера, 19:13

Вратарь «Челси» получил травму в концовке матча 16-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:2).

На 84-й минуте вместо испанца на поле вышел , для которого эта игра стала дебютной в составе лондонского клуба.

Также травму в матче с «Эвертоном» травму получил капитан «Челси».