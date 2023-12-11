Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЛига Чемпионов 2023/2024

«Севилья» направит жалобу в УЕФА, если болельщиков не пустят на матч ЛЧ

вчера, 16:31
ЛансЛоготип футбольный клуб Ланс-:-Логотип футбольный клуб СевильяСевилья20:45 Не начался

«Севилья» сделала заявление по поводу возможного запрета болельщикам команды посещать матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лансом».

«Севилья», учитывая заявление министра внутренних дел французского правительства Жеральда Дарманена, который в интервью заявил о запрете болельщикам «Севильи» приезжать в Ланс, чтобы увидеть нашу команду в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов, хочет уточнить, что на сегодняшний день она не получила официального сообщения ни от французских властей, ни от УЕФА, хотя понимает, что французское правительство полно решимости осуществить эту меру. По этой причине клуб хочет донести следующее:

«Севилья» выступает против этой меры, поскольку считает, что она наносит вред болельщикам в частности и футболу в целом, применяя непропорциональные меры, которые не кажутся оправданными.

«Севилья» предпринимает шаги вместе с правительством Испании, чтобы попытаться добиться того, чтобы эта запретительная мера не применялась, поскольку у многих болельщиков уже были запланированы поездки во Францию ​​для просмотра матча с «Лансом».

Клуб направит в УЕФА официальную жалобу на проведённую процедуру без предварительного уведомления и практически без возможности реагирования.

«Севилья» считает, что болельщикам наносится вред и создаётся опасный прецедент. Кроме того, мы окажем им всю возможную помощь.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игры лиги Греции в течение 2 месяцев будут проходить без болельщиков
Вчера, 19:59
Матч «Гранада» — «Атлетик» Бильбао прерван из-за остановки сердца у фаната
10 декабря
Официально«Зенит» объявил о возможности купить билет или абонемент в кредит
06 декабря
Болельщики «Севильи» призывают к отставке совета директоров клуба
05 декабря
Роналду необычно отреагировал на крики фанатов о Месси
02 декабря
Фанаты «Абердина» забросали голкипера клуба ХИК снежками
01 декабря
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:45
Самое плохое в этой ситуации , что страдают интересы болельщиков и в дальнейшем не известно как это "аукнется".
ssspartak
ssspartak
вчера в 18:11
Заметно что Ланс изо всех сил пыжится попасть в евро весну. Посмотрим что из этого выйдет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:26
«Севилья» направит жалобу в УЕФА, если болельщиков не пустят на матч ЛЧ .
Вещий
Вещий
вчера в 17:01
Жаль если болельщики не поддержат команду в таком матче.
alexgurzan
alexgurzan ответ ehj99jz4h6ux (раскрыть)
вчера в 16:42
Добрый день.
Опишите подробнее вашу проблему.
ehj99jz4h6ux
ehj99jz4h6ux
вчера в 16:39
Не могу получить приз за Ноябрь
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 