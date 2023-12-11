«Севилья» направит жалобу в УЕФА, если болельщиков не пустят на матч ЛЧ .

«Севилья» сделала заявление по поводу возможного запрета болельщикам команды посещать матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лансом».

«Севилья», учитывая заявление министра внутренних дел французского правительства Жеральда Дарманена, который в интервью заявил о запрете болельщикам «Севильи» приезжать в Ланс, чтобы увидеть нашу команду в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов, хочет уточнить, что на сегодняшний день она не получила официального сообщения ни от французских властей, ни от УЕФА , хотя понимает, что французское правительство полно решимости осуществить эту меру. По этой причине клуб хочет донести следующее:

«Севилья» выступает против этой меры, поскольку считает, что она наносит вред болельщикам в частности и футболу в целом, применяя непропорциональные меры, которые не кажутся оправданными.

«Севилья» предпринимает шаги вместе с правительством Испании, чтобы попытаться добиться того, чтобы эта запретительная мера не применялась, поскольку у многих болельщиков уже были запланированы поездки во Францию ​​для просмотра матча с «Лансом».

Клуб направит в УЕФА официальную жалобу на проведённую процедуру без предварительного уведомления и практически без возможности реагирования.

«Севилья» считает, что болельщикам наносится вред и создаётся опасный прецедент. Кроме того, мы окажем им всю возможную помощь.