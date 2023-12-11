«Севилья» направит жалобу в УЕФА, если болельщиков не пустят на матч ЛЧ .

«Севилья» сделала заявление по поводу возможного запрета болельщикам команды посещать матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лансом».
«Севилья», учитывая заявление министра внутренних дел французского правительства Жеральда Дарманена, который в интервью заявил о запрете болельщикам «Севильи» приезжать в Ланс, чтобы увидеть нашу команду в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов, хочет уточнить, что на сегодняшний день она не получила официального сообщения ни от французских властей, ни от УЕФА, хотя понимает, что французское правительство полно решимости осуществить эту меру. По этой причине клуб хочет донести следующее:
«Севилья» выступает против этой меры, поскольку считает, что она наносит вред болельщикам в частности и футболу в целом, применяя непропорциональные меры, которые не кажутся оправданными.
«Севилья» предпринимает шаги вместе с правительством Испании, чтобы попытаться добиться того, чтобы эта запретительная мера не применялась, поскольку у многих болельщиков уже были запланированы поездки во Францию для просмотра матча с «Лансом».
Клуб направит в УЕФА официальную жалобу на проведённую процедуру без предварительного уведомления и практически без возможности реагирования.
«Севилья» считает, что болельщикам наносится вред и создаётся опасный прецедент. Кроме того, мы окажем им всю возможную помощь.
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