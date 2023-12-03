Любимая актриса Гвардиолы рассказала, что болеет за «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 13:25

Американская актриса Джулия Робертс рассказала, что болеет за «Манчестер Юнайтед».

У меня трое детей, и когда они были совсем маленькими и начали играть в футбол, они начали смотреть его по телевизору. Я никогда не осознавала, насколько увлекательно было смотреть матчи. Мы настолько увлеклись этим, что каким-то образом «Манчестер Юнайтед» стал командой, за которую мы начали болеть всей семьей. Мы стали одержимыми этим клубом.

Примечательно, что Джулия Робертс является одним из трёх кумиров главного тренера «Манчестер Сити» . Кроме американской актрисы, испанский специалист выделил легенду гольфа Тайгера Вудса и легенду баскетбола Майкла Джордана в качестве своих кумиров.