Любимая актриса Гвардиолы рассказала, что болеет за «Манчестер Юнайтед»

Американская актриса Джулия Робертс рассказала, что болеет за «Манчестер Юнайтед».
У меня трое детей, и когда они были совсем маленькими и начали играть в футбол, они начали смотреть его по телевизору.
Я никогда не осознавала, насколько увлекательно было смотреть матчи. Мы настолько увлеклись этим, что каким-то образом «Манчестер Юнайтед» стал командой, за которую мы начали болеть всей семьей. Мы стали одержимыми этим клубом.
Примечательно, что Джулия Робертс является одним из трёх кумиров главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Кроме американской актрисы, испанский специалист выделил легенду гольфа Тайгера Вудса и легенду баскетбола Майкла Джордана в качестве своих кумиров.
В 2016 году Гвардиола заявлял, что даже если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» будет показывать неудачные результаты, то Джулия Робертс всё равно будет ходить на матчи МЮ, а не «горожан». В связи с этим Пеп назвал себя «неудачником».
Причёской??
Причёской??