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Любимая актриса Гвардиолы рассказала, что болеет за «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 13:25

Американская актриса Джулия Робертс рассказала, что болеет за «Манчестер Юнайтед».

У меня трое детей, и когда они были совсем маленькими и начали играть в футбол, они начали смотреть его по телевизору.

Я никогда не осознавала, насколько увлекательно было смотреть матчи. Мы настолько увлеклись этим, что каким-то образом «Манчестер Юнайтед» стал командой, за которую мы начали болеть всей семьей. Мы стали одержимыми этим клубом.

Примечательно, что Джулия Робертс является одним из трёх кумиров главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Кроме американской актрисы, испанский специалист выделил легенду гольфа Тайгера Вудса и легенду баскетбола Майкла Джордана в качестве своих кумиров.

В 2016 году Гвардиола заявлял, что даже если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» будет показывать неудачные результаты, то Джулия Робертс всё равно будет ходить на матчи МЮ, а не «горожан». В связи с этим Пеп назвал себя «неудачником».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:53
112910415
112910415
сегодня в 17:15
обидно, и даже очень
Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:58
Не люблю американское кино
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 14:12
Джуля вчера легла спать растроенная,МЮ проиграли!
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 13:54
Знаю этого актера, по отдельным его фильмам, не являясь его поклонником. В большинстве своем, для меня, лично, практически все американские актеры однотипные, за исключением отдельных, наиболее талантливых. Ш.Бин- типичный представитель американского кино. Я вообще не люблю американский кинематограф, отношусь к нему скептически, но вместе с тем и не отрицаю его величия. Дело в том, что американское кино- это в большей степени киноиндустрия, а я- приверженец, и фанатичный- советского кинематографа!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:40
Что думаете о Шоне Бине, болельщике Шеффилд Юнайтед?
Capral
Capral
сегодня в 13:38
Ни в ней, ни в её брате- никогда не видел ничего особенного. Так, обычные игровые актеры, типичного американского кино... Зато, другой американский актер, Л.Нисон- действительно выдающийся актер, болельщик Ливерпуля!!! А его роль в фильме "Список Шиндлера"- ШЕДЕВР мирового киноискусства!!!!!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:35
Теперь на Джулию начал поглядывать и тен Хаг...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:34, ред.
Ну чем я хуже....???
Причёской??
Гость
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