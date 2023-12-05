Болельщики «Севильи» призывают к отставке совета директоров клуба

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сегодня, 11:33

Болельщики «Севильи» провели акцию протеста против руководства совета директоров клуба. Люди собрались за час до заседания у здания, где оно должно было проходить. Полиция приняла все возможные меры безопасности. Всё прошло без происшествий.

Болельщики скандировали: «Совет директоров в отставку» и «Кастро, вор, где деньги?» (Хосе Кастро — президент «Севильи»). Также они подготовили баннер с надписью: «Клуб дрейфует, уходи из Севильи».

Сообщается, что директора вошли в здание через парковку отеля, минуя главный вход.

Заседание совета закончилось далеко за полночь и было омрачено взаимными оскорблениями бывшего президента «Севильи» и действующего вице-президента клуба.