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Болельщики «Севильи» призывают к отставке совета директоров клуба

сегодня, 11:33

Болельщики «Севильи» провели акцию протеста против руководства совета директоров клуба. Люди собрались за час до заседания у здания, где оно должно было проходить. Полиция приняла все возможные меры безопасности. Всё прошло без происшествий.

Болельщики скандировали: «Совет директоров в отставку» и «Кастро, вор, где деньги?» (Хосе Кастро — президент «Севильи»). Также они подготовили баннер с надписью: «Клуб дрейфует, уходи из Севильи».

Сообщается, что директора вошли в здание через парковку отеля, минуя главный вход.

Заседание совета закончилось далеко за полночь и было омрачено взаимными оскорблениями бывшего президента «Севильи» и действующего вице-президента клуба.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:06
кайтесь, грешники !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:04
«Кастро, вор, где деньги?»
тут только имя поменять и можно любым фанатам использовать))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:38
Результата нет - все логично...
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