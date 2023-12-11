«Зенит» — самый посещаемый клуб Восточной Европы

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вчера, 22:08

«Зенит» является самым посещаемым клубом Восточной Европы, таковы результаты исследования сайта Metaratings.ru.

Сообщается, что в первой половине текущего сезона матчи «сине-бело-голубых» в среднем посещали 26 913 зрителей. В топ-3 рейтинга вошли польские команды: «Легия» и «Шленск», у них этот показатель равен 25259 и 23219 соответственно.

Из российских коллективов в рейтинге также обозначены: «Краснодар» (4-е место, 22831), «Спартак» (13-я позиция, 14936) и «Ротор» (15-я строчка, 14328).