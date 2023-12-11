«Зенит» — самый посещаемый клуб Восточной Европы

«Зенит» является самым посещаемым клубом Восточной Европы, таковы результаты исследования сайта Metaratings.ru.
Сообщается, что в первой половине текущего сезона матчи «сине-бело-голубых» в среднем посещали 26 913 зрителей. В топ-3 рейтинга вошли польские команды: «Легия» и «Шленск», у них этот показатель равен 25259 и 23219 соответственно.
Из российских коллективов в рейтинге также обозначены: «Краснодар» (4-е место, 22831), «Спартак» (13-я позиция, 14936) и «Ротор» (15-я строчка, 14328).
Меня больше прикалывает сопротивление бессмысленному бойкоту против Fan ID.Например,самый свежий пример с Краснодаром.
Люди просто забили на бойкот и заполнили стадион. Красавцы.
Почему бойкот бессмысленный? Да потому, что система электронной и биометрической идентификации с каждым годом будет внедряться во всюду несмотря на бойкот Fan ID.
Сейчас на ряд предприятий без условного «Завод ID» нельзя попасть на работу.
Люди оформляют, сдают данные, не бойкотируют, потому, что походом на стадион можно пожертвовать, а походом на завод нельзя.
И дальше биометрия, электронная идентификация будет врастать корнями во всё, что только можно – и пойдут всё оформлять.
Ну и там, где есть «Один город –одна команда» и если эта команда много что из себя представляет, то посещаемость в принципе будет обгонять других.
Меня больше прикалывает сопротивление бессмысленному бойкоту против Fan ID.Например,самый свежий пример с Краснодаром.
Люди просто забили на бойкот и заполнили стадион. Красавцы.
Почему бойкот бессмысленный? Да потому, что система электронной и биометрической идентификации с каждым годом будет внедряться во всюду несмотря на бойкот Fan ID.
Сейчас на ряд предприятий без условного «Завод ID» нельзя попасть на работу.
Люди оформляют, сдают данные, не бойкотируют, потому, что походом на стадион можно пожертвовать, а походом на завод нельзя.
И дальше биометрия, электронная идентификация будет врастать корнями во всё, что только можно – и пойдут всё оформлять.
Ну и там, где есть «Один город –одна команда» и если эта команда много что из себя представляет, то посещаемость в принципе будет обгонять других.