Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Зенит» — самый посещаемый клуб Восточной Европы

вчера, 22:08

«Зенит» является самым посещаемым клубом Восточной Европы, таковы результаты исследования сайта Metaratings.ru.

Сообщается, что в первой половине текущего сезона матчи «сине-бело-голубых» в среднем посещали 26 913 зрителей. В топ-3 рейтинга вошли польские команды: «Легия» и «Шленск», у них этот показатель равен 25259 и 23219 соответственно.

Из российских коллективов в рейтинге также обозначены: «Краснодар» (4-е место, 22831), «Спартак» (13-я позиция, 14936) и «Ротор» (15-я строчка, 14328).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роналду забил 50-й гол в 2023 году
Вчера, 23:18
Российская Премьер-Лига вошла в топ-15 самых посещаемых лиг Европы
Вчера, 22:58
Хави — второй худший тренер «Барселоны» за 15 лет по проценту побед
Вчера, 11:57
Кассьерра — лучший бомбардир РПЛ перед зимней паузой
Вчера, 09:45
Официально«Краснодар» одержал 300-ю победу в официальных матчах
Вчера, 09:32
Хын-Мин Сон повторил достижение Лэмпарда, Руни и Агуэро в АПЛ
Вчера, 00:39
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:00
А не было бы паспортов для спорта показатели были бы ещё выше.
pa5zyp4dxpx2
pa5zyp4dxpx2
сегодня в 03:10
Столько бабла в стадион влупили, теперь окупляют
ABir
ABir
сегодня в 00:12
На весь город одна команда, больше ходить не кого, а стадион комфортный для любой погоды, поэтому и не удивительно, что Зенит самый посещаемый в России. Да, и другие, особенно московские клубы байкотируют наиболее активные болельщики из-за фан айди.
mhx8xvska2y9
mhx8xvska2y9
вчера в 23:53
На матче Краснодара был проездом, людей много было на стадике, приятное впечатление.
wdk3rh2ny25q
wdk3rh2ny25q
вчера в 22:47
То что Зенит первый это понятно и ожидаемо. Волгоградцы молодцы, желаю им вернуться в РПЛ и получить боеспособную команду.
Меня больше прикалывает сопротивление бессмысленному бойкоту против Fan ID.Например,самый свежий пример с Краснодаром.
Люди просто забили на бойкот и заполнили стадион. Красавцы.
Почему бойкот бессмысленный? Да потому, что система электронной и биометрической идентификации с каждым годом будет внедряться во всюду несмотря на бойкот Fan ID.
Сейчас на ряд предприятий без условного «Завод ID» нельзя попасть на работу.
Люди оформляют, сдают данные, не бойкотируют, потому, что походом на стадион можно пожертвовать, а походом на завод нельзя.
И дальше биометрия, электронная идентификация будет врастать корнями во всё, что только можно – и пойдут всё оформлять.
Ну и там, где есть «Один город –одна команда» и если эта команда много что из себя представляет, то посещаемость в принципе будет обгонять других.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:46
А зачем нужен отдельный рейтинг Восточной Европы? Приличный футбол не в Восточной Европе, а в Южной, Западной и Северо -Западной. Еще с Прибалтикой сравните. Если бы в Москве был крытый стадион , то на Спартак бы точно больше ходили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:36
А народная в одном уровне с Ротором из втордива. Этим всё сказано...
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 22:33
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     