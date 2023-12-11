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Калешин возглавит «Аланию»

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923qpfpbwjvy
923qpfpbwjvy
сегодня в 06:04
У Калешина точно никто не забалует
112910415
112910415
сегодня в 06:03
похоже, решения пока нет
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:29
Пожалуй здравое решение, ну если конечно на перспективу.
Мусаев мягкий тренер, а Гогниев клоун.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:28
Алания это опасный проект.
Capral
Capral
сегодня в 00:37, ред.
Посмотрим на очередной дурдом от этого неврастеника. Результат, возможно, Калешин и даст, но вот вопрос- какой ценой. В Алании, как в Акроне, методы "удушения" не проканают- здесь культура общения и менталитет другие. Надо бы игрокам Алании капли прописать- успокоительные, а то, мало чего... Ну и недовольство системой, тоже, надо запретить- это мешает игровому процессу. Для этого есть другие места, но точно не на футбольном поле. Развелось, понимаешь- народовольцев, всё им не нравится.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:37
Разгоняете информацию от одного источника, которая вообще ещё не является официальной . В четверг во Владикавказе будет совещание с главой республики Меняйло, с министром спорта Юрием Газзаевым и владельцем клуба Владимиром Гуриевым . Где и будет решаться вопрос о главном тренере Алании . Знаю что депутаты республики, выдающиеся спортсмены , болельщики и сами игроки за приглашение в команду Спартака Гогниева . Есть ещё две кандидатуры Калешина и Мусаева .
По моему мнению кандидатуру Мусаева можно смело убрать и даже не рассматривать серьёзно. Так как Мусаев довольно неплохо смотрится и в чемпионате Азербайджана, где его клуб в прошлом сезоне играл в еврокубках. Для чего ему переходить в клуб из ФНЛ ??? Думаю очень глупо бы было если бы он оставил всё то что у него есть в наличии в чемпионате Азербайджана и перспективы еврокубковых матчей.
Ну а Калешина конечно можно и рассматривать, но есть большой вопрос после того как он дал своё знаменитое интервью после расторжения контракта с Акроном . А стоит ли вообще после этого приглашать его клуб который ставит задачу выхода в РПЛ . Чиновники из РФС наврядли забудут его яркое интервью, да и перекос в сторону политики точно не доставляет ему положительных вистов . Так что не всё так однозначно и вопрос думаю ещё открыт до четверга, это точно . Ну вот как-то так.
Гость
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