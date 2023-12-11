Калешин возглавит «Аланию»

Экс-тренер «Акрона» Евгений Калешин близок к назначению на пост наставника «Алании».
Сообщается, что стороны уже договорились о сотрудничестве.
«Алания» идет на 6-м месте в Первой лиге.
Экс-тренер «Акрона» Евгений Калешин близок к назначению на пост наставника «Алании».
Сообщается, что стороны уже договорились о сотрудничестве.
«Алания» идет на 6-м месте в Первой лиге.
Мусаев мягкий тренер, а Гогниев клоун.
Мусаев мягкий тренер, а Гогниев клоун.
По моему мнению кандидатуру Мусаева можно смело убрать и даже не рассматривать серьёзно. Так как Мусаев довольно неплохо смотрится и в чемпионате Азербайджана, где его клуб в прошлом сезоне играл в еврокубках. Для чего ему переходить в клуб из ФНЛ ??? Думаю очень глупо бы было если бы он оставил всё то что у него есть в наличии в чемпионате Азербайджана и перспективы еврокубковых матчей.
Ну а Калешина конечно можно и рассматривать, но есть большой вопрос после того как он дал своё знаменитое интервью после расторжения контракта с Акроном . А стоит ли вообще после этого приглашать его клуб который ставит задачу выхода в РПЛ . Чиновники из РФС наврядли забудут его яркое интервью, да и перекос в сторону политики точно не доставляет ему положительных вистов . Так что не всё так однозначно и вопрос думаю ещё открыт до четверга, это точно . Ну вот как-то так.
По моему мнению кандидатуру Мусаева можно смело убрать и даже не рассматривать серьёзно. Так как Мусаев довольно неплохо смотрится и в чемпионате Азербайджана, где его клуб в прошлом сезоне играл в еврокубках. Для чего ему переходить в клуб из ФНЛ ??? Думаю очень глупо бы было если бы он оставил всё то что у него есть в наличии в чемпионате Азербайджана и перспективы еврокубковых матчей.
Ну а Калешина конечно можно и рассматривать, но есть большой вопрос после того как он дал своё знаменитое интервью после расторжения контракта с Акроном . А стоит ли вообще после этого приглашать его клуб который ставит задачу выхода в РПЛ . Чиновники из РФС наврядли забудут его яркое интервью, да и перекос в сторону политики точно не доставляет ему положительных вистов . Так что не всё так однозначно и вопрос думаю ещё открыт до четверга, это точно . Ну вот как-то так.