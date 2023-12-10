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Калешин и Мусаев имеют шансы возглавить «Аланию»

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Ironigor
Ironigor
вчера в 13:21
Калешин и Мусаев имеют шансы возглавить «Аланию».
Как болельщик Алании с огромным стажем, могу от себя лично высказать свою точку зрения по этому поводу . Ни один, ни другой не подойдут для работы в Алании . Ну видимо комментировать и разбирать последние высказывания Калешина уже не стоит . О них кто только не говорил, кроме меня ленивого . Так что кандидатура Калешина автоматически отпадает. Да и как тренера думаю в руководстве Алании его кандидатуру всерьёз никто и не рассматривает .
Теперь пройдёмся по второму из кандидатов Мурата Мусаева . Вообще не верю в его какой-то гений тренерской мысли . Стечение обстоятельств на какой-то короткий срок сделали его работу в Краснодаре довольно внушительным "достижением" . Но потом сразу все видели чем дело закончилось. Переход в чемпионат Азербайджана тоже можно назвать повторением карьеры в Краснодаре. Его клуб Сабах сейчас находится на седьмой строчке турнирной таблице. И статистика говорит сама за себя, в пятнадцати играх команда набрала всего девятнадцать очков, а в графк забитых и пропущенных мячей всего +2 ! А учитывая то что в чемпионате Азербайджана играет всего десять команд, то вывод напрашивается сам за себя. Такой вариант с Мусаевым , Алании не нужен .
Ну вот как-то так если в кратце, на мой субъективный взгляд . Всем Добра, а Алании желаю Удачи и поскорее найти своего Гогниева !
Capral
Capral
вчера в 12:18
Калешин в Алании- это дурдом обеспечен!!! Опять истерики, психи и тд. И снова- Душить, душить и душить... И наверняка, где бы он не работал- опять недовольство системой. Менталитет Алании другой, это не Акрон, здесь надо быть гибким человеком и тренером, вряд ли, здесь прокатит "душить"....

Калешину, сначала, надо бы психику подлечить, потому что смотреть на то, что он во время игры вытворяет- просто неприятно...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:23
Если Алания в будущем чего то хочет добиться, а в перспективе в ближайшие годы выйти в РПЛ, то им надо приглашать Калешина.
Евгений Калешин жёсткий тренер, который наведёт игровую дисциплину в команде, а в Алании с этим большие проблемы.
Его работу было видно в Акроне, команда играла от дома, от печки, но и об атаке не забывала, одним словом сбалансированная командная игра.
Мурад Мусаев же его полная противоположность, в нём нет стержня.
Мусаев не глупый тренер, но пусть будет грубо сказано, но он как размазня.
Но конечно решать руководству Алании.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 11:12
Интересно, а как вы определили, что Мусаев почти родной для Алании?
Мурад Мусаев никогда в своей жизни не был связан с фк Алании от слова совсем, а вот Евгений Калешин в 2008 году играл за фк Аланию и если уж сравнивать двух наставников, это Калешин почти родной, а Мусаев просто тренер из Краснодара.
Опять мимо!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:03
У Мусаева шансы повыше. Он почти родной.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:15
Я за Муратку Мусаева, пусть он попробует!
Гость
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