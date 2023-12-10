Калешин и Мусаев имеют шансы возглавить «Аланию».

Бывший тренер «Акрона» Евгений Калешин и экс-рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев могут возглавить «Аланию».
Ранее командой из Владикавказа руководил Олег Василенко. Коллектив идет на 6-м месте в Первой лиге.
Бывший тренер «Акрона» Евгений Калешин и экс-рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев могут возглавить «Аланию».
Ранее командой из Владикавказа руководил Олег Василенко. Коллектив идет на 6-м месте в Первой лиге.
Как болельщик Алании с огромным стажем, могу от себя лично высказать свою точку зрения по этому поводу . Ни один, ни другой не подойдут для работы в Алании . Ну видимо комментировать и разбирать последние высказывания Калешина уже не стоит . О них кто только не говорил, кроме меня ленивого . Так что кандидатура Калешина автоматически отпадает. Да и как тренера думаю в руководстве Алании его кандидатуру всерьёз никто и не рассматривает .
Теперь пройдёмся по второму из кандидатов Мурата Мусаева . Вообще не верю в его какой-то гений тренерской мысли . Стечение обстоятельств на какой-то короткий срок сделали его работу в Краснодаре довольно внушительным "достижением" . Но потом сразу все видели чем дело закончилось. Переход в чемпионат Азербайджана тоже можно назвать повторением карьеры в Краснодаре. Его клуб Сабах сейчас находится на седьмой строчке турнирной таблице. И статистика говорит сама за себя, в пятнадцати играх команда набрала всего девятнадцать очков, а в графк забитых и пропущенных мячей всего +2 ! А учитывая то что в чемпионате Азербайджана играет всего десять команд, то вывод напрашивается сам за себя. Такой вариант с Мусаевым , Алании не нужен .
Ну вот как-то так если в кратце, на мой субъективный взгляд . Всем Добра, а Алании желаю Удачи и поскорее найти своего Гогниева !
Как болельщик Алании с огромным стажем, могу от себя лично высказать свою точку зрения по этому поводу . Ни один, ни другой не подойдут для работы в Алании . Ну видимо комментировать и разбирать последние высказывания Калешина уже не стоит . О них кто только не говорил, кроме меня ленивого . Так что кандидатура Калешина автоматически отпадает. Да и как тренера думаю в руководстве Алании его кандидатуру всерьёз никто и не рассматривает .
Теперь пройдёмся по второму из кандидатов Мурата Мусаева . Вообще не верю в его какой-то гений тренерской мысли . Стечение обстоятельств на какой-то короткий срок сделали его работу в Краснодаре довольно внушительным "достижением" . Но потом сразу все видели чем дело закончилось. Переход в чемпионат Азербайджана тоже можно назвать повторением карьеры в Краснодаре. Его клуб Сабах сейчас находится на седьмой строчке турнирной таблице. И статистика говорит сама за себя, в пятнадцати играх команда набрала всего девятнадцать очков, а в графк забитых и пропущенных мячей всего +2 ! А учитывая то что в чемпионате Азербайджана играет всего десять команд, то вывод напрашивается сам за себя. Такой вариант с Мусаевым , Алании не нужен .
Ну вот как-то так если в кратце, на мой субъективный взгляд . Всем Добра, а Алании желаю Удачи и поскорее найти своего Гогниева !
Калешину, сначала, надо бы психику подлечить, потому что смотреть на то, что он во время игры вытворяет- просто неприятно...
Калешину, сначала, надо бы психику подлечить, потому что смотреть на то, что он во время игры вытворяет- просто неприятно...
Евгений Калешин жёсткий тренер, который наведёт игровую дисциплину в команде, а в Алании с этим большие проблемы.
Его работу было видно в Акроне, команда играла от дома, от печки, но и об атаке не забывала, одним словом сбалансированная командная игра.
Мурад Мусаев же его полная противоположность, в нём нет стержня.
Мусаев не глупый тренер, но пусть будет грубо сказано, но он как размазня.
Но конечно решать руководству Алании.
Евгений Калешин жёсткий тренер, который наведёт игровую дисциплину в команде, а в Алании с этим большие проблемы.
Его работу было видно в Акроне, команда играла от дома, от печки, но и об атаке не забывала, одним словом сбалансированная командная игра.
Мурад Мусаев же его полная противоположность, в нём нет стержня.
Мусаев не глупый тренер, но пусть будет грубо сказано, но он как размазня.
Но конечно решать руководству Алании.
Мурад Мусаев никогда в своей жизни не был связан с фк Алании от слова совсем, а вот Евгений Калешин в 2008 году играл за фк Аланию и если уж сравнивать двух наставников, это Калешин почти родной, а Мусаев просто тренер из Краснодара.
Опять мимо!!!
Мурад Мусаев никогда в своей жизни не был связан с фк Алании от слова совсем, а вот Евгений Калешин в 2008 году играл за фк Аланию и если уж сравнивать двух наставников, это Калешин почти родной, а Мусаев просто тренер из Краснодара.
Опять мимо!!!