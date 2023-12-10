Бывший тренер сборной Испании может возглавить «Сочи»

Бывший тренер сборной Испании и «Монако» Роберт Морено может возглавить «Сочи».
По данным источника, 46-летний специалист и российский клуб уже начали переговоры. Сам Морено сейчас находится в Сочи.
Роберт Морено работал ассистентом главного тренера в «Роме» (2011-2012), «Сельте» (2013-2014), «Барселоне» (2014-2017) и сборной Испании (2018-2019). В качестве главного тренера специалист возглавлял сборную Испании (2019), «Монако» (2019-2020) и «Гранаду» (2021-2022).
Под руководством Морено сборная Испании провела девять матчей, одержав в них семь побед и дважды сыграв вничью, и квалифицировалась на Евро-2020.