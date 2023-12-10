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Бывший тренер сборной Испании может возглавить «Сочи»

вчера, 23:28

Бывший тренер сборной Испании и «Монако» Роберт Морено может возглавить «Сочи».

По данным источника, 46-летний специалист и российский клуб уже начали переговоры. Сам Морено сейчас находится в Сочи.

Роберт Морено работал ассистентом главного тренера в «Роме» (2011-2012), «Сельте» (2013-2014), «Барселоне» (2014-2017) и сборной Испании (2018-2019). В качестве главного тренера специалист возглавлял сборную Испании (2019), «Монако» (2019-2020) и «Гранаду» (2021-2022).

Под руководством Морено сборная Испании провела девять матчей, одержав в них семь побед и дважды сыграв вничью, и квалифицировалась на Евро-2020.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:16, ред.
С таким мощным послужным списком и в "Сочи" , заштатный клуб России, которая отстранена от всех спортивных соревнований, а команда стоит на вылет ? Зачем ему это надо, не пойму. Разве что Чёрное море привлекло да пляж в летнее время, на котором можно увидеть много красивых загорающих дам. Что он забыл в нашей стране ? Владелец клуба, правда, богатый...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:00
Неужели он не смог найти достойнее клуб в Испании?
ABir
ABir
вчера в 23:46
Так ведь вроде только что серб должен был возглавить Сочи и уже поехал чемоданы собирать?
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 23:37
Собственно - очень ожидаемо. Анжи - 2.
drug01
drug01
вчера в 23:32
Это очень интересно будет понаблюдать! Удачи!!
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