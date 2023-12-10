Бывший тренер сборной Испании может возглавить «Сочи»

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вчера, 23:28

Бывший тренер сборной Испании и «Монако» может возглавить «Сочи».

По данным источника, 46-летний специалист и российский клуб уже начали переговоры. Сам Морено сейчас находится в Сочи.

Роберт Морено работал ассистентом главного тренера в «Роме» (2011-2012), «Сельте» (2013-2014), «Барселоне» (2014-2017) и сборной Испании (2018-2019). В качестве главного тренера специалист возглавлял сборную Испании (2019), «Монако» (2019-2020) и «Гранаду» (2021-2022).

Под руководством Морено сборная Испании провела девять матчей, одержав в них семь побед и дважды сыграв вничью, и квалифицировалась на Евро-2020.