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Символическая антисборная 17-го тура РПЛ. Ужасная неделя для футболистов «Зенита» и «Спартака»

вчера, 18:35
Михаил Кержаков
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Соболев Александр
Соболев Александр
Нападающий
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник
Клаудиньо
Клаудиньо
Полузащитник

Состав наводнен знаменитостями.

Вратарь

Михаил Кержаков («Зенит»)

Опытный голкипер просчитался. Думал, что зафиксирует мяч после прострела Глушенкова с угла поля, но вместо этого придумал автогол. Мяч на восьмой минуте помог «Локомотиву» настроиться на неплохой первый тайм. И хотя Кассьерра сравнял счет, ляп Кержакова сказался на результате матча – хозяевам хватило уверенности, чтобы снова обыграть «Зенит».

Защитники

Кирилл Заика («Сочи»)

Ветеран вышел на полчаса и стал участником поражения. В одной из атак игрок «Сочи» не помешал Ежову нанести удар головой с позиции левее центра штрафной площади. А затем Заика и вовсе сбил Шитова, что привело к пенальти в ворота команды Точилина. Наставника отправили в отставку, «Сочи» проиграл «Крыльям Советов» с разницей в два мяча.

Виктор Мелехин («Ростов»)

После матча с ЦСКА Карпин ходил к арбитру и показывал пальцем, что судья не в себе. Но арбитр Шафеев по букве закона показал Виктору прямую красную карточку в дополнительное время. Защитник «Ростова», который до этого упускал Файзуллаева, Чалова и Мендеса, мячом ударил в упавшего соперника. Сознательное действие, агрессивное поведение.

Итало («Урал»)

Упустил Каккоева, который забил победный мяч. Молодой бразилец из «Урала» оставляет неоднозначное впечатление. Как «рабочий материал» игрок подходит для схем Ганчаренко. Но у «Урала» плохая серия из девяти матчей с пропущенными мячами. Итало снова подвел с «Пари НН», хотя «Урал» создал моменты у ворот Нигматуллина из сборной тура.

Олег Рябчук («Спартак»)

Плохо сыграл Дуглас Сантос, но Рябчук ошибался чаще. Олег допустил победную атаку «Ахмата» после перерыва, хотя в первом тайме тоже не помог обороне, когда на ворота выскочил Агаларов. Также от Рябчука не дождались умных действий в атаке. Неудачный трансфер «Спартака», молдаванин не усилил команду. Лучше бы Хлусевич играл слева, а Денисов справа.

Полузащитники

Роман Зобнин («Спартак»)

Сыграл справа в полузащите, но не был активнее, чем Зиньковский на другом фланге. Роман не создал с Хлусевичем связку, которая остановила бы Беришу, а потом сумела озадачить Богосаваца умными действиями в атаке. У Зобнина один удар мимо ворот и ни одного удачного действия во время комбинаций «Спартака». Заслужил замену, но Мозес сыграл не лучше.

Вильмар Барриос («Зенит»)

Без капитана Баринова «Локомотив» не ошибался в центре поля. А когда травму получил Карпукас, то это лишь подчеркнуло неудачу Барриоса. Колумбиец и без мяча не справился – хавбеки «Локомотива» и Дзюба заходили в опорную зону «Зенита», и в атаке не помог. Барриос зря остался в РПЛ, этот футболист регрессирует и ухудшает свои позиции в сборной Колумбии.

Руслан Литвинов («Спартак»)

Появился в центре поля, где ему играть удобнее, чем в защите. Но у Руслана не пошла игра против «Ахмата». Пускай центральные хавбеки соперника не стали героями поединка, пустые зоны перед воротами «Спартака» упростили аутсайдеру борьбу за голы и моменты. Литвинов не был балансиром в игре команды Абаскаля, схватил желтую карточку и заслужил замену.

Клаудиньо («Зенит»)

Самый яркий момент с участием бразильца – фол Пиняева, когда Сергей грубо сыграл против Клаудиньо, мог получить красную карточку. Удаление не состоялось, плеймейкер не принес пользу против «Локомотива». Вендел создал три момента, а у Клаудиньо нет последних пасов. И удар в створ не компенсировал пассивность бразильца, которому не понравилось играть на морозе.

Нападающие

Александр Соболев («Спартак»)

Не спорим, что Михаил Игнатов был бесполезным. Разок пробил прямо в Шелию, а потом отдавал мяч ближним напарникам, не создавая моментов. Но Соболев намного опытнее. Александр вышел на поле на сорок минут, но не пробил по чужим воротам. Также на счету форварда ни одного созданного момента. Для сравнения, у Промеса семь передач под удары в Грозном.

Вильсон Изидор («Зенит»)

Семак выпустил француза в надежде, что арендованный «Зенитом» игрок классно сыграет против знакомого клуба. Оказалось, что «Локомотив» отлично справляется без второго форварда, а новую команду Изидор не усилил. Сергеев остался на лавке, а Вильсон ни разу не пробил в створ ворот Лантратова. Плохая игра в атаке – одна из причин поражения «Зенита».

Главные тренеры

Гильермо Абаскаль («Спартак») и Сергей Семак («Зенит»)

Пламя и лед. Абаскаль толкнул Беришу, заработал удаление и допустил поражение «Спартака» в Грозном от клуба, который не побеждал в девяти турах РПЛ подряд. А другой тренер стоял призраком на бровке в снежной Москве. Семак наблюдал, как Глушенков одерживает вторую кряду победу над «Зенитом» в чемпионате. Фавориты провели очень слабые поединки.

Провокация тура. Конфликт Бериши и Абаскаля

Бериша в порыве радости после голевого паса бросился в подкат рядом с тренером «Спартака». Это провокация, можно было не прыгать, пускай даже у Абаскаля за спиной находились фанаты «Ахмата». Но если бы Гильермо был зрелым тренером, то высказал претензии Берише словами, а не толкал игрока в спину. Красная карточка Абаскалю по делу, как и предупреждение Бернарду.

Гнев тура. Карпин после матча ЦСКА и «Ростова»

Тренеру сборной стоит выписать за неумение подбирать слова. Отдельными ругательствами не стоит бросаться из уважения к людям с проблемами умственного развития. А вот вопрос целесообразности проведения игры ЦСКА и «Ростова» во время аномального снегопада остается на повестке дня. Конечно, кто выиграл в снежное поло, тот доволен. Но над игроками поиздевались, ставя под удар их здоровье. Стоит грамотнее составлять календарь. Это не футбол.

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Все комментарии
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:55
Если бы его забил спартак ты много преукрасил бы мол изящный пас от соболева великолепный проход от промеса и в нужном месте оказался условный пруцев и красиво положил мяч. Гол был красив и атака была хорошая. Не принижай других чтобы возвысить свой спартак
25процентный клоун
25процентный клоун ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
сегодня в 09:26
Ну близко к шальному, случайный отскок и удар на удачу.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 08:17
Я читал. Я и имел ввиду второй. Красивый проход по флангу удар потом добили. Шальной это когда случайно забили или по ошибки вратаря забили
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 08:09
Тренеру сборной стоит выписать за неумение подбирать слова. Отдельными ругательствами не стоит бросаться из уважения к людям с проблемами умственного развития.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1366861/kerzhakov-mihail-sochi 05.12.2023

Даже людей с проблемами умственного развития может обидеть сравнение с людьми из РПЛ и РФС.
Сильно подмечено!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
сегодня в 06:55
Второй гол, победный. Читай
Persenchik
Persenchik
сегодня в 04:43
Календарь составлен отлично. Рядовые люди годами работают в более вредных условиях и зарабатывают намного меньше. Так что, за свои космические гонорары футболисты пусть терпят и играют в любое время года. Не сахарные.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:49
Гол Терека был шикарным а не шальной. После этой твоей фразы дальше можно и не читать
Ев17
Ев17
вчера в 21:33
а где Пиняев - джекичан тура ?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:18, ред.
Не пойму причём тут Соболев, если тренер сделал ставку на других игроков и вообще тренера удалили и замена была вынужденой абы куда, и вообще Ахмат победил благодаря шальному голу, а не здравому смыслу.
Однозначно здесь должны быть кто-то из связки Селихов, Бабич, Дуарте, но никак не Литвинов и Рябчук, к ним нет вопросов.
Питерцы тут не по делу, создали много моментов и не заслуживали поражения.
Что не понравилось в туре?
- неудаление Бериши
- матч армейцев в сугробах
- левейший пенальти на 3тей минуте, подареный армии
- не поставленый пенальти в ворота Динамо за волейбол
- отмененный гол Рубина
KTS_16_
KTS_16_
вчера в 20:53
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 20:51
    Редкий случай, когда по 5 человек из Зенита и СпаМа.. Редко, но метко !
    Константин Каплий
    Константин Каплий
    вчера в 20:00
    Газмяс, газмяс, газмяс!
    Интерес
    Интерес
    вчера в 19:16
    Как по мне,так неделя отличная.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:55
    Видать Соболев плохо напрягал защиту Ахмата, если даже ни разу по воротам не ударил. Пожалуй один из худших и не только в Спартаке.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:51
    прикольно автор поработал
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