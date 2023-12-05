Символическая антисборная 17-го тура РПЛ. Ужасная неделя для футболистов «Зенита» и «Спартака»

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вчера, 18:35

Состав наводнен знаменитостями.

Вратарь

Михаил Кержаков («Зенит»)

Опытный голкипер просчитался. Думал, что зафиксирует мяч после прострела Глушенкова с угла поля, но вместо этого придумал автогол. Мяч на восьмой минуте помог «Локомотиву» настроиться на неплохой первый тайм. И хотя Кассьерра сравнял счет, ляп Кержакова сказался на результате матча – хозяевам хватило уверенности, чтобы снова обыграть «Зенит».

Защитники

Кирилл Заика («Сочи»)

Ветеран вышел на полчаса и стал участником поражения. В одной из атак игрок «Сочи» не помешал Ежову нанести удар головой с позиции левее центра штрафной площади. А затем Заика и вовсе сбил Шитова, что привело к пенальти в ворота команды Точилина. Наставника отправили в отставку, «Сочи» проиграл «Крыльям Советов» с разницей в два мяча.

Виктор Мелехин («Ростов»)

После матча с ЦСКА Карпин ходил к арбитру и показывал пальцем, что судья не в себе. Но арбитр Шафеев по букве закона показал Виктору прямую красную карточку в дополнительное время. Защитник «Ростова», который до этого упускал Файзуллаева, Чалова и Мендеса, мячом ударил в упавшего соперника. Сознательное действие, агрессивное поведение.

Итало («Урал»)

Упустил Каккоева, который забил победный мяч. Молодой бразилец из «Урала» оставляет неоднозначное впечатление. Как «рабочий материал» игрок подходит для схем Ганчаренко. Но у «Урала» плохая серия из девяти матчей с пропущенными мячами. Итало снова подвел с «Пари НН», хотя «Урал» создал моменты у ворот Нигматуллина из сборной тура.

Олег Рябчук («Спартак»)

Плохо сыграл Дуглас Сантос, но Рябчук ошибался чаще. Олег допустил победную атаку «Ахмата» после перерыва, хотя в первом тайме тоже не помог обороне, когда на ворота выскочил Агаларов. Также от Рябчука не дождались умных действий в атаке. Неудачный трансфер «Спартака», молдаванин не усилил команду. Лучше бы Хлусевич играл слева, а Денисов справа.

Полузащитники

Роман Зобнин («Спартак»)

Сыграл справа в полузащите, но не был активнее, чем Зиньковский на другом фланге. Роман не создал с Хлусевичем связку, которая остановила бы Беришу, а потом сумела озадачить Богосаваца умными действиями в атаке. У Зобнина один удар мимо ворот и ни одного удачного действия во время комбинаций «Спартака». Заслужил замену, но Мозес сыграл не лучше.

Вильмар Барриос («Зенит»)

Без капитана Баринова «Локомотив» не ошибался в центре поля. А когда травму получил Карпукас, то это лишь подчеркнуло неудачу Барриоса. Колумбиец и без мяча не справился – хавбеки «Локомотива» и Дзюба заходили в опорную зону «Зенита», и в атаке не помог. Барриос зря остался в РПЛ , этот футболист регрессирует и ухудшает свои позиции в сборной Колумбии.

Руслан Литвинов («Спартак»)

Появился в центре поля, где ему играть удобнее, чем в защите. Но у Руслана не пошла игра против «Ахмата». Пускай центральные хавбеки соперника не стали героями поединка, пустые зоны перед воротами «Спартака» упростили аутсайдеру борьбу за голы и моменты. Литвинов не был балансиром в игре команды Абаскаля, схватил желтую карточку и заслужил замену.

Клаудиньо («Зенит»)

Самый яркий момент с участием бразильца – фол Пиняева, когда Сергей грубо сыграл против Клаудиньо, мог получить красную карточку. Удаление не состоялось, плеймейкер не принес пользу против «Локомотива». Вендел создал три момента, а у Клаудиньо нет последних пасов. И удар в створ не компенсировал пассивность бразильца, которому не понравилось играть на морозе.

Нападающие

Александр Соболев («Спартак»)

Не спорим, что Михаил Игнатов был бесполезным. Разок пробил прямо в Шелию, а потом отдавал мяч ближним напарникам, не создавая моментов. Но Соболев намного опытнее. Александр вышел на поле на сорок минут, но не пробил по чужим воротам. Также на счету форварда ни одного созданного момента. Для сравнения, у Промеса семь передач под удары в Грозном.

Вильсон Изидор («Зенит»)

Семак выпустил француза в надежде, что арендованный «Зенитом» игрок классно сыграет против знакомого клуба. Оказалось, что «Локомотив» отлично справляется без второго форварда, а новую команду Изидор не усилил. Сергеев остался на лавке, а Вильсон ни разу не пробил в створ ворот Лантратова. Плохая игра в атаке – одна из причин поражения «Зенита».

Главные тренеры

Гильермо Абаскаль («Спартак») и Сергей Семак («Зенит»)

Пламя и лед. Абаскаль толкнул Беришу, заработал удаление и допустил поражение «Спартака» в Грозном от клуба, который не побеждал в девяти турах РПЛ подряд. А другой тренер стоял призраком на бровке в снежной Москве. Семак наблюдал, как Глушенков одерживает вторую кряду победу над «Зенитом» в чемпионате. Фавориты провели очень слабые поединки.

Провокация тура. Конфликт Бериши и Абаскаля

Бериша в порыве радости после голевого паса бросился в подкат рядом с тренером «Спартака». Это провокация, можно было не прыгать, пускай даже у Абаскаля за спиной находились фанаты «Ахмата». Но если бы Гильермо был зрелым тренером, то высказал претензии Берише словами, а не толкал игрока в спину. Красная карточка Абаскалю по делу, как и предупреждение Бернарду.

Гнев тура. Карпин после матча ЦСКА и «Ростова»