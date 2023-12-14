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Гол Оздоева помог ПАОКу переиграть ХИК в Лиге Конференций

вчера, 23:07
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)4 : 2Логотип футбольный клуб ХИК (Хельсинки)ХИКМатч завершен

ПАОК обыграл ХИК в матче 6-го тура группового этапа Лиги Конференций (4:2).

На 6-й минуте Боян Радулович вывел финскую команду вперёд. Магомед Оздоев на 37-й восстановил равенство. Иоаннис Константелиас на 47-й забил 2-й мяч хозяев. Автогол Йооны Тойвио на 53-й увеличил преимущество клуба из Салоников. Томас Мург на 85-й провёл 4-й гол греков. Гости сократили отставание в счёте на 90+2-й — пенальти реализовал Перпарим Хетемай.

ПАОК занял 1-е место в группе G, набрав 16 очков. ХИК завершил групповой этап на 4-й позиции с 2 баллами.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:31
Молодцы!!!
И Оздоев, и ПАОК...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:43
Бывшие наши зажигают в Европе...
drug01
drug01
вчера в 23:34
Очень рады что помогли долбиться успеха
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:28
Хоть ктото из наших хоть гдето играет!
Гость
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