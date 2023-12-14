Гол Оздоева помог ПАОКу переиграть ХИК в Лиге Конференций

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вчера, 23:07

ПАОК обыграл ХИК в матче 6-го тура группового этапа Лиги Конференций (4:2).

На 6-й минуте Боян Радулович вывел финскую команду вперёд. Магомед Оздоев на 37-й восстановил равенство. Иоаннис Константелиас на 47-й забил 2-й мяч хозяев. Автогол Йооны Тойвио на 53-й увеличил преимущество клуба из Салоников. Томас Мург на 85-й провёл 4-й гол греков. Гости сократили отставание в счёте на 90+2-й — пенальти реализовал Перпарим Хетемай.