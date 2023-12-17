Экс-нападающий «Арсенала» Иан Райт покинет известную футбольную передачу

Бывший форвард «Арсенала» объявил о том, что покинет программу Match of the Day (Матч дня) после окончания сезона.

Передача посвящена основным футбольным событиям, она выходит на телеканале BBC One по субботам.

После моего дебютного выступления в 1997 году, когда я ещё был игроком, и многих других памятных лет, я уйду из BBC MOTD в конце этого сезона. Для меня большая честь иметь такую невероятную возможность участвовать в самом знаковом футбольном шоу в мире.