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Экс-нападающий «Арсенала» Иан Райт покинет известную футбольную передачу

вчера, 12:48

Бывший форвард «Арсенала» Иан Райт объявил о том, что покинет программу Match of the Day (Матч дня) после окончания сезона.

Передача посвящена основным футбольным событиям, она выходит на телеканале BBC One по субботам.

После моего дебютного выступления в 1997 году, когда я ещё был игроком, и многих других памятных лет, я уйду из BBC MOTD в конце этого сезона. Для меня большая честь иметь такую невероятную возможность участвовать в самом знаковом футбольном шоу в мире.

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Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:59
Ну, не знаю, как жить то теперь?
Я же просыпался и засыпал с этой программой, теперь без Райта эта программа...

Если честно, то даже не помню кто это.
idres
idres
вчера в 12:50
Ну что, наверное просто устал... да и возраст уже не мальчика.
Гость
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