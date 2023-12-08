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Черданцев стал обладателем премии ТЭФИ

сегодня, 20:35

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выиграл премию ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».

Он получил приз за программу «Катар 2022. Все на футбол», посвящённую финалу чемпионата мира в Катаре. Телеканал также получил за передачу награду в номинации «Программа о спорте».

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:39, ред.
Дважды издевательство-слушать его, а потом еще и награждают(((
a-league
a-league
сегодня в 21:25
Я наверное один живу в какой-то параллельной реальности, в которой Черданцева, ровно, как и Генича, надо гнать из профессии ссаными тряпками ?
eb94sxv9shb4
eb94sxv9shb4
сегодня в 21:10
Дорогой Георгий Черданцев!

От всей души хочу поздравить вас с заслуженной наградой ТЭФИ в престижной номинации “Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор”! Ваш профессионализм, искренняя любовь к спорту и умение передать эмоции через экран сделали вас одним из самых узнаваемых и любимых спортивных комментаторов страны.

Вы не только мастерски комментируете спортивные события, но и являетесь ведущим уникальной программы “Катар 2022. Все на футбол”, которая стала настоящим событием в мире спортивного телевидения. Ваша работа над этой программой позволила вам продемонстрировать еще раз свой талант и завоевать высшую телевизионную награду.

Ваше присутствие на канале является гарантией высокого качества и профессионализма спортивных программ.

Искренне желаю вам новых творческих успехов, ярких спортивных событий, которые вы сможете прокомментировать, и, конечно же, новых побед и наград! Ваш талант и профессионализм достойны восхищения и уважения!
shur
shur
сегодня в 20:41
...Жора жги,красава,мои congratulations...!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:36
Можно его поздравить,хорошая награда - достоин.
Гость
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