Черданцев стал обладателем премии ТЭФИ

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выиграл премию ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».
Он получил приз за программу «Катар 2022. Все на футбол», посвящённую финалу чемпионата мира в Катаре. Телеканал также получил за передачу награду в номинации «Программа о спорте».
От всей души хочу поздравить вас с заслуженной наградой ТЭФИ в престижной номинации “Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор”! Ваш профессионализм, искренняя любовь к спорту и умение передать эмоции через экран сделали вас одним из самых узнаваемых и любимых спортивных комментаторов страны.
Вы не только мастерски комментируете спортивные события, но и являетесь ведущим уникальной программы “Катар 2022. Все на футбол”, которая стала настоящим событием в мире спортивного телевидения. Ваша работа над этой программой позволила вам продемонстрировать еще раз свой талант и завоевать высшую телевизионную награду.
Ваше присутствие на канале является гарантией высокого качества и профессионализма спортивных программ.
Искренне желаю вам новых творческих успехов, ярких спортивных событий, которые вы сможете прокомментировать, и, конечно же, новых побед и наград! Ваш талант и профессионализм достойны восхищения и уважения!
От всей души хочу поздравить вас с заслуженной наградой ТЭФИ в престижной номинации “Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор”! Ваш профессионализм, искренняя любовь к спорту и умение передать эмоции через экран сделали вас одним из самых узнаваемых и любимых спортивных комментаторов страны.
Вы не только мастерски комментируете спортивные события, но и являетесь ведущим уникальной программы “Катар 2022. Все на футбол”, которая стала настоящим событием в мире спортивного телевидения. Ваша работа над этой программой позволила вам продемонстрировать еще раз свой талант и завоевать высшую телевизионную награду.
Ваше присутствие на канале является гарантией высокого качества и профессионализма спортивных программ.
Искренне желаю вам новых творческих успехов, ярких спортивных событий, которые вы сможете прокомментировать, и, конечно же, новых побед и наград! Ваш талант и профессионализм достойны восхищения и уважения!