Черданцев стал обладателем премии ТЭФИ

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сегодня, 20:35

Комментатор «Матч ТВ» выиграл премию ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».

Он получил приз за программу «Катар 2022. Все на футбол», посвящённую финалу чемпионата мира в Катаре. Телеканал также получил за передачу награду в номинации «Программа о спорте».