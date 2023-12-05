Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбол и ТВАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

АПЛ подтвердила статус самой богатой лиги

сегодня, 10:39

Английская Премьер-Лига заключила новое телевизионное соглашение со Sky Sports и TNT Sports на 6,7 миллиарда фунтов стерлингов на четыре года в период с 2025 года по 2029 год.

В результате аукциона, который проводил Mail Sport в прошлом месяце, Sky купил права на 215 матчей в сезон, в то время как TNT сохранил за собой слот субботнего обеденного времени, который обеспечит им 52 игры в прямом эфире каждый год.

Сообщаются другие основные элементы новой сделки, все матчи АПЛ, которые не начинаются в 15:00 по субботам, будут транслироваться в прямом эфире с 2025 года, а BBC продолжит показывать основные моменты в рамках Match of the Day ещё в течение четырёх лет. Премьер-Лига довольна новым соглашением, ведь стоимость прав на трансляции увеличилась на четыре процента, чего не удалось добиться ни одному европейскому соревнованию, несмотря на ограниченную конкуренцию.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фильм про Льва Яшина завоевал главный приз на кинофестивале в Италии
28 ноября
Дивеев прокомментирует матч ЦСКА — «Динамо»
23 ноября
«Матч ТВ» запускает новое футбольное шоу
16 ноября
Ноябрьские матчи молодёжной сборной России покажет Кинопоиск
14 ноября
Черданцев рассказал, как правильно произносить название ПСЖ
09 ноября
Фильм о Фёдоре Черенкове планируется запустить в прокат в октябре 2024 года
01 ноября
Все комментарии
Rosol
Rosol
сегодня в 10:54
Спасибо , теоретически
в команде может быть
4,5, 6 нападающих на данный момент !
Нет, систему надо править !
Удачи !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:50
Это ожидаемо. самый интересный чемпионат сейчас после ФНЛ
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 