АПЛ подтвердила статус самой богатой лиги

Английская Премьер-Лига заключила новое телевизионное соглашение со Sky Sports и TNT Sports на 6,7 миллиарда фунтов стерлингов на четыре года в период с 2025 года по 2029 год.
В результате аукциона, который проводил Mail Sport в прошлом месяце, Sky купил права на 215 матчей в сезон, в то время как TNT сохранил за собой слот субботнего обеденного времени, который обеспечит им 52 игры в прямом эфире каждый год.
Сообщаются другие основные элементы новой сделки, все матчи АПЛ, которые не начинаются в 15:00 по субботам, будут транслироваться в прямом эфире с 2025 года, а BBC продолжит показывать основные моменты в рамках Match of the Day ещё в течение четырёх лет. Премьер-Лига довольна новым соглашением, ведь стоимость прав на трансляции увеличилась на четыре процента, чего не удалось добиться ни одному европейскому соревнованию, несмотря на ограниченную конкуренцию.
в команде может быть
4,5, 6 нападающих на данный момент !
Нет, систему надо править !
Удачи !
в команде может быть
4,5, 6 нападающих на данный момент !
Нет, систему надо править !
Удачи !