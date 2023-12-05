АПЛ подтвердила статус самой богатой лиги

1701761996

сегодня, 10:39

Английская Премьер-Лига заключила новое телевизионное соглашение со Sky Sports и TNT Sports на 6,7 миллиарда фунтов стерлингов на четыре года в период с 2025 года по 2029 год.

В результате аукциона, который проводил Mail Sport в прошлом месяце, Sky купил права на 215 матчей в сезон, в то время как TNT сохранил за собой слот субботнего обеденного времени, который обеспечит им 52 игры в прямом эфире каждый год.