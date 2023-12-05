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Сборная Аргентины сняла документальный фильм о победе на ЧМ-2022

сегодня, 11:44

В сборной Аргентины сняли документальный фильм о победе на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Напомним, в финале аргентинцы обыграли сборную Франции 3:3 (4:2 по пенальти).

Фильм получил название «Чемпионы мира». С 7 декабря его начнут показывать в кинотеатрах.

Сборная Аргентины сняла документальный фильм о победе на ЧМ-2022

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:02
по местам боевой и трудовой славы )
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:56
Что там снимать то? Как Месси пенальти забивал в каждой игре? 😁
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 12:29, ред.
Празднование Слабоумиано Мартинеса с Кубком Мира получило возрастное ограничение 18+ и будет распространяться по подписке на ресурсах с порнографическими фильмами.
Сам же голкипер уже получил предложения сняться в таких блокбастерах, как "Разврат в школьной комнате трофеев", "Тайный властелин клубного музея" и "Долгая ночь в посудной лавке".
dejq6rbzfbn4
dejq6rbzfbn4
сегодня в 12:08, ред.
А как подкупили ФИФА -там есть?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:04
Вот актер, сыгравший Месси)))
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