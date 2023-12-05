Сборная Аргентины сняла документальный фильм о победе на ЧМ-2022

В сборной Аргентины сняли документальный фильм о победе на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Напомним, в финале аргентинцы обыграли сборную Франции 3:3 (4:2 по пенальти).
Фильм получил название «Чемпионы мира». С 7 декабря его начнут показывать в кинотеатрах.
Сам же голкипер уже получил предложения сняться в таких блокбастерах, как "Разврат в школьной комнате трофеев", "Тайный властелин клубного музея" и "Долгая ночь в посудной лавке".
Сам же голкипер уже получил предложения сняться в таких блокбастерах, как "Разврат в школьной комнате трофеев", "Тайный властелин клубного музея" и "Долгая ночь в посудной лавке".