Сборная Аргентины сняла документальный фильм о победе на ЧМ-2022

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сегодня, 11:44

В сборной Аргентины сняли документальный фильм о победе на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Напомним, в финале аргентинцы обыграли сборную Франции 3:3 (4:2 по пенальти).

Фильм получил название «Чемпионы мира». С 7 декабря его начнут показывать в кинотеатрах.