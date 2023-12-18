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У защитника «Реала» Алабы диагностирован разрыв крестообразной связки

вчера, 08:27

У защитника «Реала» Давида Алабы диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни ему предстоит перенести операцию.

Игрок сборной Австрии получил травму в первом тайме матча с «Вильярреалом», на 35-й минуте вместо него на поле вышел Начо.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 13:25, ред.
Единственное в чем АПЛ хороша, это распиарить какое нибудь Британское бревно по типу условного Грилиша до 100 лям и пихнуть его кула нибудь в мю или к вашим срседям, хотя какой то Хуанита из Жироны купленный за доширак играет в разы лучше. Вот в чем вы зороши, но никак не в прессинге или жесткачах. Тот де Сосьдад мю так загоняет что пол срстава на больничной койке окажется
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 13:23
Поэтому наверное почти все ЛЛ первые места заняли в ЛЧ? А МЮ с треском вылетел? Ибо прессинг и жесткость большая? До коли вы будете Апловские в облаках летать и фантазировпть о какрй то там жесткости? В том же Мадриде Апловские с коек не встают
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:31
Меня больше всего в данной ситуации напрягает, что в "Реале" сейчас есть мега-ключевой игрок, и, спойлер, это не Беллингем, потому что без него "Реал" три подряд команды разгромил, в команде достаточно атакующих игроков.

Но вот если "Реал" будет играть против сильной команды, конечно, во-первых, отсутствие Беллингема будет куда заметнее из-за того, что он выполняет огромный объём работы в отборах.

Но, главное, против сильной команды "Реал" сейчас в принципе не сможет играть без лучшего защитника мира на данный момент, монстра Рюдигера.

А это игра на тоненького, допустим, ДАЖЕ Рюдигер вдруг удаляется на один матч, и у нас ОДИН никакой, честно говоря, никакой защитник Начо, и будет в обороне играть два левых защитника, которые в центре защиты играть не умеют, значит, и Начо, а справа Лукас Васкес, в итоге это два средних латераля и два слабых ЦЗ. И что может быть при таком раскладе? То, что 0-4 от МС цветочками будет.
8z2nuajp4fb8
8z2nuajp4fb8
вчера в 12:23
Я впервые вижу, чтоб одна команда в течении сезона получала сразу 3 травмы крестов... Причем все из них основные. Больше матчей, уефа, даёшь игровых тренеров в футболе! Посмотрим на магию Хави и Анчи на поле.
Сколько ещё травм нужно, чтобы спортсмены начали противостоять такому календарю? Деньги не пахнут, это понятно. Но, неужели, никто не видит, что творится?
Дон Карло если с таким аномальным количеством травм возьмет Ла Лигу
Ему смело можно памятник у Бернабеу устанавливать.
galem72
galem72 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 12:16
Вряд ли у этого слуха было бы продолжение. Алаба уже ЛЛ не тянул. Какая ему АПЛ при её прессингах и жесткачах в атаке?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 10:59
Понятно... Однако прыжкам и приземлениям на тренировках надо уделять гораздо больше внимания, и тут косяк Анчи тоже есть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:54
Так Перес уже сделал выводы, главного врача со всем штабом уволили месяц назад, писали, что он неправильно оценивал физическое состояние игроков.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:40, ред.
Анчи надо выводы срочные делать. Народ с крестами в лазарет валом прёт, а значит тренировочный процесс - физ. подготовка не без изъянов.
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:44
Еше один
lotsman
lotsman
вчера в 09:41
Тяжёлая травма. Это всерьёз и надолго.
drug01
drug01
вчера в 09:28
Не надо загадывать, успешного лечения и здоровья!
ДСА
ДСА
вчера в 09:16
Похоже надолго выбыл, а паузы в чемпионате нет.
Roger Young
Roger Young
вчера в 09:14, ред.
Накрылся переход в МЮ. Алабе здоровья
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:13
Когда уже научатся не получать таких травм.
112910415
112910415
вчера в 09:13
очень плохо,
и возраст-то не юный !
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:09
А он собирался куда-то переходить.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:02, ред.
Сезон для Давида закончен, теперь игроку предстоит сделать операцию, и пройти курс восстановления, и уже готовиться к новому сезону.

У Мадридского Реала прям сезон крестов, Милитао и Куртуа выбыли по этой травме, теперь вот Алаба, а самое страшное, что теперь зимой Мадриду нужно будет выходить на трансферный рынок в поисках защитника.

Интересно, в Жироне шикарный сезон проводит Гутьеррес (кстати, воспитанник Реала), у сливочных вроде как есть опция обратного выкупа за 8 млн, может стоит воспользоваться ею!?
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:02
Одновременно три основных игрока с такой серьезной травмой, как разрыв крестов, - такого я не видел ещё ни разу в футболе, по крайней мере с того периода, что смотрю футбол, а это примерно с года 97-98 прошлого века. А Алабе, конечно здоровья, и скорейшего восстановления. Хотя если честно, думаю, что его карьера как топ-футболиста после этой травмы и закончится. Он и так в последнее время допускал слишком много ошибок и брака для игрока его уровня, а тут ещё такая неприятная травма, после которой нужно около 8-9 месяцев восстанавливаться, потом ещё и форму набирать, и это все ещё и в 32 года.
ssspartak
ssspartak
вчера в 08:43
Здоровья и удачи. Пока восстановится его место уже займут в составе.
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