У защитника «Реала» Алабы диагностирован разрыв крестообразной связки

У защитника «Реала» Давида Алабы диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни ему предстоит перенести операцию.
Игрок сборной Австрии получил травму в первом тайме матча с «Вильярреалом», на 35-й минуте вместо него на поле вышел Начо.
У Мадридского Реала прям сезон крестов, Милитао и Куртуа выбыли по этой травме, теперь вот Алаба, а самое страшное, что теперь зимой Мадриду нужно будет выходить на трансферный рынок в поисках защитника.
Интересно, в Жироне шикарный сезон проводит Гутьеррес (кстати, воспитанник Реала), у сливочных вроде как есть опция обратного выкупа за 8 млн, может стоит воспользоваться ею!?
У Мадридского Реала прям сезон крестов, Милитао и Куртуа выбыли по этой травме, теперь вот Алаба, а самое страшное, что теперь зимой Мадриду нужно будет выходить на трансферный рынок в поисках защитника.
Интересно, в Жироне шикарный сезон проводит Гутьеррес (кстати, воспитанник Реала), у сливочных вроде как есть опция обратного выкупа за 8 млн, может стоит воспользоваться ею!?