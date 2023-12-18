У защитника «Реала» Алабы диагностирован разрыв крестообразной связки

1702877225

вчера, 08:27

У защитника «Реала» диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни ему предстоит перенести операцию.

Игрок сборной Австрии получил травму в первом тайме матча с «Вильярреалом», на 35-й минуте вместо него на поле вышел Начо.