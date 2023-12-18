Кассьерра — лучший игрок «Зенита» в ноябре и декабре

Нападающий Матео Кассьерра признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре и декабре.
В этот период колумбиец записал на свой счёт 4 гола. Форвард лидирует в списке бомбардиров РПЛ, забив в общей сложности в сезоне 14 мячей.
Нападающий Матео Кассьерра признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре и декабре.
В этот период колумбиец записал на свой счёт 4 гола. Форвард лидирует в списке бомбардиров РПЛ, забив в общей сложности в сезоне 14 мячей.
Упоминая в своем посте Думбию, я не сравнивал с ним Касьеру. Бывший армеец служит ориентиром для всех футболистов, как забивший больше всех мячей в одном сезоне. И еще одно уточнение, в том сезоне из-за перехода на формулу осень-весна команды провели больше игр, чем в обычном чемпионате.
Упоминая в своем посте Думбию, я не сравнивал с ним Касьеру. Бывший армеец служит ориентиром для всех футболистов, как забивший больше всех мячей в одном сезоне. И еще одно уточнение, в том сезоне из-за перехода на формулу осень-весна команды провели больше игр, чем в обычном чемпионате.