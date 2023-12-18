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Кассьерра — лучший игрок «Зенита» в ноябре и декабре

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stanichnik
stanichnik ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 20:43
Доброго Здоровья Хиромант!
Упоминая в своем посте Думбию, я не сравнивал с ним Касьеру. Бывший армеец служит ориентиром для всех футболистов, как забивший больше всех мячей в одном сезоне. И еще одно уточнение, в том сезоне из-за перехода на формулу осень-весна команды провели больше игр, чем в обычном чемпионате.
Хиромант
Хиромант ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:26
- Согласен с Вами. Но сравнение с Сейду Думбия - немного некорректное. Тогда и чемпионат был другой, и ассистенты его были не те, что сейчас у Кассьерры. Как вы помните - Короля делает свита. Без подносчиков снарядов - пушка стрелять не будет! Семак это понял, чуть подправил тактику, да и Кассьерра чуть "притёрся" в Зените; вот и пошли снаряды в цель. В грубом приближении - 1 мяч за 1 игру. Очень даже впечатляет! А что будет дальше? Появятся классные "подносчики снарядов" - он вполне может ещё штук 20 наколотить. Удачи ему, Семаку, Зениту, и всем нашим командам! Вы играете для нас (я надеюсь) - мы болеем за вас! Всех с наступающим НГ!
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:29, ред.
Не у дивлён такому решению. Колумбийский форвард питерской команды огорчал всех вратарей своих соперников с кем играл в ноябре и декабре. Уверен, что играй Касьера в домашнем матче против аутсайдера нынешнего чемпионата фк Сочи его показатели по забитым мячам на сегодня были бы больше, но и так, шестнадцать игр - четырнадцать голов, хорошая заявка стать лучшим бомбардиром этого сезона. А вот удастся ли Касьере повторить или превзойти достижение армейца Сейду Думбия в двадцать восемь мячей и стать лучшим среди бомбардиров РПЛ узнаем в конце мая, по завершению чемпионата. Болейте за своих, а не против чужих!
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:05
14 голов это немало. бывало что за 30 туров лучший бомбардир 12 голов имел
shlomo
shlomo
вчера в 14:04
С чем его и поздравляем... пусть планку не опускает и продолжает забивать.
Гость
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