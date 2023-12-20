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РФС договорился о проведении матча сборных России и Сербии в марте 2024-го

сегодня, 18:42

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подтвердил, что в марте на территории РФ пройдёт товарищеский матч между сборными России и Сербии.

Ранее сербское СМИ сообщало о том, что встреча может состояться 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге.

В марте запланирована игра с сербами, она будет сыграна в РФ. Соответствующий договор мы подписали. Согласование от УЕФА мы получили, но дальше может произойти всё что угодно.

Матч может стать первым для сборной России против национальной команды из Европы с момента отстранения от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 20:44
Аншлаг гарантирован ,но еще все вилами на воде писано .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:06
Хорошая новость надеюсь обойдется без палок в колеса.
bajmcaju5s7b
bajmcaju5s7b
сегодня в 19:14
Отлично, у сербов крепкая сборная
Но что то мне подсказывает сердце что игры не будет.
Сербы все в топовых чемпионатах играют, клубы могут не пустить.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 19:07
Матч нужен нашей сборной тем более с такой сильной и братской сборной, ну а провокаторам и тем кто не любит Россию это как кость в одном месте.
Посмотрим на их реакцию и улыбнёмся...
112910415
112910415
сегодня в 19:02
есть в жизни и маленькие радости )
Scorp689
Scorp689
сегодня в 19:00
И чего? Событие века? Играть с нами никто не будет, кроме Азии и Африки. Надо что то решать и делать...
sova147
sova147
сегодня в 18:58
Теперь ждём весну надежду...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:58
Наши выиграют... проиграют...сыграют вничью..., что от этого изменится ? РФС такие встречи нужны только с одной целью: потешить собственное самолюбие, да показать всему миру, что сб.России ещё на плаву. А то, что силы у пловца уже закончились, и он медленно, но верно идёт ко дну, - неважно.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:47
Это хорошая новость, лишь бы не сорвалось
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