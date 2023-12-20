РФС договорился о проведении матча сборных России и Сербии в марте 2024-го

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подтвердил, что в марте на территории РФ пройдёт товарищеский матч между сборными России и Сербии.
Ранее сербское СМИ сообщало о том, что встреча может состояться 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге.
В марте запланирована игра с сербами, она будет сыграна в РФ. Соответствующий договор мы подписали. Согласование от УЕФА мы получили, но дальше может произойти всё что угодно.
Матч может стать первым для сборной России против национальной команды из Европы с момента отстранения от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.
Но что то мне подсказывает сердце что игры не будет.
Сербы все в топовых чемпионатах играют, клубы могут не пустить.
Но что то мне подсказывает сердце что игры не будет.
Сербы все в топовых чемпионатах играют, клубы могут не пустить.
Посмотрим на их реакцию и улыбнёмся...
Посмотрим на их реакцию и улыбнёмся...