РФС договорился о проведении матча сборных России и Сербии в марте 2024-го

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сегодня, 18:42

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) подтвердил, что в марте на территории РФ пройдёт товарищеский матч между сборными России и Сербии.

Ранее сербское СМИ сообщало о том, что встреча может состояться 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге.

В марте запланирована игра с сербами, она будет сыграна в РФ . Соответствующий договор мы подписали. Согласование от УЕФА мы получили, но дальше может произойти всё что угодно.

Матч может стать первым для сборной России против национальной команды из Европы с момента отстранения от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.