«Зенит» сыграет на международном турнире Кубок равноправия

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что питерский клуб сыграет на Кубке равноправия.
В рамках Кубка равноправия «Зенит» встретится с бразильским «Сантосом», китайским «Шанхай Шеньхуа» и катарским клубом «Аль-Духаиль». Турнир состоится в Катаре.
Полное расписание турнира выглядит следующим образом:
1 февраля
«Шанхай Шеньхуа» — «Аль-Духаиль»
4 февраля
«Сантос» — «Шанхай Шеньхуа»
5 февраля
«Зенит» — «Аль-Духаиль»
8 февраля
«Зенит» — «Шанхай Шеньхуа»
9 февраля
«Сантос» — «Аль-Духаиль»
13 февраля
«Зенит» — «Сантос»
Под 100 млн. тонн в год добывают.
Под 100 млн. тонн в год добывают.
Что думаю ... "Кубок равноправия" - на мой взгляд нужно понимать так, что независимо от политических взглядов. Наверное, неплохая идея, поддерживать себя в боевой форме. Если не сборная команда играет, то почему бы не пригласить несколько российских команд?
Что думаю ... "Кубок равноправия" - на мой взгляд нужно понимать так, что независимо от политических взглядов. Наверное, неплохая идея, поддерживать себя в боевой форме. Если не сборная команда играет, то почему бы не пригласить несколько российских команд?