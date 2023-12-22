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«Зенит» сыграет на международном турнире Кубок равноправия

сегодня, 12:19

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что питерский клуб сыграет на Кубке равноправия.

В рамках Кубка равноправия «Зенит» встретится с бразильским «Сантосом», китайским «Шанхай Шеньхуа» и катарским клубом «Аль-Духаиль». Турнир состоится в Катаре.

Полное расписание турнира выглядит следующим образом:

1 февраля
«Шанхай Шеньхуа» — «Аль-Духаиль»

4 февраля
«Сантос» — «Шанхай Шеньхуа»

5 февраля
«Зенит» — «Аль-Духаиль»

8 февраля
«Зенит» — «Шанхай Шеньхуа»

9 февраля
«Сантос» — «Аль-Духаиль»

13 февраля
«Зенит» — «Сантос»

«Зенит» сыграет на международном турнире Кубок равноправия

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:27
А "Газпром нефть" по Вашему чем занимается?
Под 100 млн. тонн в год добывают.
lotsman
lotsman ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:36
Нефтяные деньги, это в Спартак надо обращаться. В Зените газовые.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:33
Я думаю, учитывая, что организовал турнир "Зенит", идея где-то в том, что при наличии большого количества нефтяных денег можно играть наравне с грандами Европы в ЛЧ, а при наличии бана и антипатий со стороны мировой общественности купить себе хотя бы каких-нибудь соперников, вроде этого "Духаиля" или вылетевшего в серию Б "Сантоса".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:29
Организаторы "Газпром" и Winline, так что приглашали не несколько российских команд, а "Зенит" приглашал иностранные)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:17
Потому что Газпром финансирует этот турнир как этап подготовки Зенита к сезону. А когда Газпром финансировал иные российские клубы? Миллер однолюб
Glosser
Glosser
сегодня в 13:13
Стоит пожелать Зениту крупных побед и отсутствия травм.
shlomo
shlomo ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:08
Добра Вам!

Что думаю ... "Кубок равноправия" - на мой взгляд нужно понимать так, что независимо от политических взглядов. Наверное, неплохая идея, поддерживать себя в боевой форме. Если не сборная команда играет, то почему бы не пригласить несколько российских команд?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:02
Удачных игр Зениту в этом Кубке.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:52
Почему его так назвали? равноправия??
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:36
Хорошие спаринги в рамках подготовки команды к весенней части чемпионата.
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