Агент Гравильона: «„Спартак“ и „Адана Демирспор“ общаются между собой»

Футбольный агент Мохамед Амаар, представляющий интересы защитника «Аданы Демирспор» и сборной Гваделупы Эндрю Гравильона, подтвердил информацию о том, что «Спартак» хочет подписать его клиента.
«Спартак» и «Адана Демирспор» действительно общаются между собой, но с нами на контакт московский клуб пока не выходил.
Также Амаар сообщил, что переход Гравильона в «Спартак» вполне возможен.
25-летний защитник выступает за «Адану Демирспор» с лета 2023 года, его контракт рассчитан на три года. В текущем сезоне Гравильон провёл 18 матчей в чемпионате Турции и Лиге Конференций, забил мяч, отдал голевую передачу и получил 5 карточек (4 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,7 миллиона евро.
Главное, чтобы надёжный защитник был.
Но вообще, конечно сейчас сильный форвард очень нужен, прежде всего.
Главное, чтобы надёжный защитник был.
Но вообще, конечно сейчас сильный форвард очень нужен, прежде всего.
К примеру новость вышла час назад, три лучших, двух убрать можно, а одного нет.
Ладно было бы уже набрано 5 лайков, но бывает горит только один лайк, написан недавно, а убрать уже не возможно.
Может вообще рассмотреть целесообразность данной функции, ну или решить данную проблему.
К примеру новость вышла час назад, три лучших, двух убрать можно, а одного нет.
Ладно было бы уже набрано 5 лайков, но бывает горит только один лайк, написан недавно, а убрать уже не возможно.
Может вообще рассмотреть целесообразность данной функции, ну или решить данную проблему.