Агент Гравильона: «„Спартак“ и „Адана Демирспор“ общаются между собой»

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сегодня, 16:13

Футбольный агент Мохамед Амаар, представляющий интересы защитника «Аданы Демирспор» и сборной Гваделупы , подтвердил информацию о том, что «Спартак» хочет подписать его клиента.

«Спартак» и «Адана Демирспор» действительно общаются между собой, но с нами на контакт московский клуб пока не выходил.

Также Амаар сообщил, что переход Гравильона в «Спартак» вполне возможен.

25-летний защитник выступает за «Адану Демирспор» с лета 2023 года, его контракт рассчитан на три года. В текущем сезоне Гравильон провёл 18 матчей в чемпионате Турции и Лиге Конференций, забил мяч, отдал голевую передачу и получил 5 карточек (4 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,7 миллиона евро.