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Агент Гравильона: «„Спартак“ и „Адана Демирспор“ общаются между собой»

сегодня, 16:13

Футбольный агент Мохамед Амаар, представляющий интересы защитника «Аданы Демирспор» и сборной Гваделупы Эндрю Гравильона, подтвердил информацию о том, что «Спартак» хочет подписать его клиента.

«Спартак» и «Адана Демирспор» действительно общаются между собой, но с нами на контакт московский клуб пока не выходил.

Также Амаар сообщил, что переход Гравильона в «Спартак» вполне возможен.

25-летний защитник выступает за «Адану Демирспор» с лета 2023 года, его контракт рассчитан на три года. В текущем сезоне Гравильон провёл 18 матчей в чемпионате Турции и Лиге Конференций, забил мяч, отдал голевую передачу и получил 5 карточек (4 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,7 миллиона евро.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 18:57
Из Гваделупы у нас, в РПЛ, ещё никого не было.)
ABir
ABir
сегодня в 16:58
Страна довольно экзотическая, хорошо чтобы и игрок неординарным оказался. Хотя для защитника - главное стопроцентная надежность!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:54
Ещё один центрбек не помешает.
Главное, чтобы надёжный защитник был.
Но вообще, конечно сейчас сильный форвард очень нужен, прежде всего.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:25
Гваделупа - это самое то для Спартака. Такого там еще не было.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 16:21
Так вся фишка в том, что у других пользователей горит "убрать", а у некоторых этот значок отсутствует.
К примеру новость вышла час назад, три лучших, двух убрать можно, а одного нет.
Ладно было бы уже набрано 5 лайков, но бывает горит только один лайк, написан недавно, а убрать уже не возможно.
Может вообще рассмотреть целесообразность данной функции, ну или решить данную проблему.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 16:19
Спартаку такой игрок не нужен.
Гость
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